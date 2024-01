Xavier Niel continue d’étendre son empire dans les télécoms européennes

Inarrêtable. Xavier Niel semble ne s'être fixé aucune limite pour bâtir un empire dans les télécoms européennes. Si cela fait des années qu'il investit en dehors des frontières de l'Hexagone, le « trublion des télécoms » accélère la cadence. Ce lundi, le fondateur de Free a indiqué, lors d'un point presse organisé par l'Association des journalistes économiques et financiers (AJEF), qu'il souhaitait mettre la main sur l'opérateur ukrainien Lifecell pour « 500 millions d'euros ». D'après le milliardaire, la vente de cet acteur, qui appartient aujourd'hui au turc Turkcell, doit encore décrocher plusieurs feux verts, dont celui des autorités concurrentielles. Xavier Niel affirme que ce rachat pourrait être bouclé d'ici cinq à six mois.

Ce deal n'est pas la seule opération menée par l'homme d'affaires. Le mois dernier, Iliad, la maison-mère de Free, est revenue à la charge pour racheter l'antenne italienne de Vodafone. Une sacrée emplette, puisque cette dernière est évaluée à 10,45 milliards d'euros. L'ambition d'Iliad est de fusionner Vodafone Italia avec son opérateur transalpin, Iliad Italia, qui connaît une forte croissance sur le marché du mobile depuis son arrivée au printemps 2018. Xavier Niel est également devenu, en septembre 2022, actionnaire de Vodafone, dont il a pris 2,5% du capital.

Le nom de Xavier Niel revient aussi parmi les investisseurs possiblement intéressés par Meo, le premier opérateur du Portugal. Propriété de Patrick Drahi, ce dernier songe à le vendre, avec l'ambition de faire rentrer du cash et de réduire la montagne de dettes de son groupe Altice, la maison-mère de SFR.

En Europe de l'Est, Xavier Niel a aussi de grandes ambitions. En septembre 2020, le magnat des télécoms a racheté l'opérateur mobile Play, en Pologne, contre 2,2 milliards d'euros. Un an plus tard, il récidive dans ce pays en s'offrant le câblo-opérateur UPC pour 1,5 milliard d'euros. L'idée est, en les mariant, de pouvoir proposer des offres dites « convergentes », mêlant Internet fixe et mobile.

Plus récemment, Xavier Niel a mis le cap sur la Belgique. Il a pris, via sa société d'investissement Carraun, 6% dans Proximus, qui n'est autre que l'ancien monopole d'Etat. Le milliardaire s'est présenté comme « un partenaire de long terme » de cet opérateur. En attendant, peut-être, d'augmenter encore sa participation...

A cet éventail, il convient d'ajouter que Xavier Niel possède Eir (l'opérateur historique d'Irlande), le suisse Salt et Monaco Telecom. L'homme d'affaires s'intéresse aussi à d'autres continents. En février dernier, sa société d'investissement Atlas a augmenté sa participation de 7% à 19,6% dans le groupe luxembourgeois Millicom International Cellular, connu en Amérique latine pour sa marque Tigo.