Football féminin : France Télévisions et M6 diffuseront la Coupe du monde 2023

Après des mois de frictions entre les diffuseurs français et la FIFA, les deux partis sont enfin parvenus à un accord. Ce mercredi, France Télévisions et M6 ont annoncé qu'ils co-diffuseront la Coupe du monde féminine 2023, qui aura lieu cet été, du 20 juillet au 20 août, en Océanie.

Les patrons de ces deux groupes se réjouissent de cette acquisition, dont le montant n'est pas encore connu. Le président du directoire de M6 a notamment déclaré, dans un communiqué, que ses antennes et rédactions seront « pleinement mobilisées pour suivre (le Mondial) et soutenir les Bleues dans leur parcours ». Son homologue chez France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci, est sur la même longueur d'onde. « Nous allons en faire une grande fête du football féminin pour donner à toutes les petites filles, l'envie de pratiquer le plus populaire des sports », a-t-elle affirmé, dans un communiqué de son groupe.

Les principaux pays européens ont aussi trouvé leurs diffuseurs

Pour rappel, la FIFA et les diffuseurs ont mis du temps avant de se mettre d'accord sur un contrat de diffusion, pour plusieurs raisons. Pierre Rondeau, économiste du sport, expliquait, il y a deux semaines, pour La Tribune, que la période dans laquelle se déroulait la compétition ainsi que le budget limité des diffuseurs ne leur permettaient pas de répondre aux exigences financières de la FIFA. « En août, les gens sont en vacances, ils ne vont pas regarder la Coupe du monde. L'erreur a été commise par la FIFA, qui a déplacé le mondial féminin en juillet-août afin d'organiser la coupe du monde des clubs (masculin, ndlr) en juin » expliquait Pierre Rondeau.

Lire aussiPas de diffuseur pour la Coupe du monde de foot féminin : pourquoi ça coince

Concernant les quatre autres pays qui étaient eux aussi sans diffuseurs, à savoir l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, la FIFA a annoncé qu'un accord a été trouvé avec les quatre pour la diffusion du mondial, ce mercredi. Au total, 34 pays européens diffuseront gratuitement le Mondial féminin.

Cette annonce fait suite à celle faite lundi par les groupes France TV et M6. Ces derniers avaient déclaré qu'ils diffuseront, après la Coupe du monde, les matchs de l'équipe de France féminine jusqu'en 2027. Des compétitions importantes seront donc diffusées par ces groupes, telles que l'Euro 2025 et la Coupe du monde 2027. Les matchs de la Ligue des nations 2023 et 2025 et les amicaux de l'équipe de France de football féminin seront également retransmis de juillet 2023 à juin 2027.

(Avec AFP)