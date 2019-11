Mounir Mahjoubi accuse Amazon de détruire 7.900 emplois et appelle à acheter français

"Qu'il est simple et séduisant d'acheter sur Amazon. L'offre y est pléthorique, les commandes s'y passent en trois clics et les produits sont livrés en seulement quelques jours. Les Français sont charmés. L'entreprise américaine se frotte les mains. Nos commerçants traditionnels et nos emplois, eux, s'évanouissent". Dès les premières lignes, le ton est donné : ce sera la kalachnikov. Redevenu député après avoir été éjecté du gouvernement suite à ses propos, dans nos colonnes, sur la taxe française sur le numérique qualifiée de "pire des solutions", Mounir Mahjoubi sort l'artillerie lourde contre les géants du Net américains, et particulièrement contre l'ogre du e-commerce Amazon.

Lire aussi : Amazon : créateur d'emplois... et de tensions dans les territoires

Pour 1 emploi créé par Amazon, 2,2 emplois supprimés dans le commerce de proximité

Dans une note d'analyse publiée vendredi 22 novembre, le député LREM estime qu'Amazon, loin de créer des emplois en France comme il l'affirme à coups de communiqués de presse, en a détruit en réalité 7.900 en 2018.

« Amazon se vante à grands renforts de pub de créer 9.000 emplois intérimaires pour Noël, mais ce n'est que de la poudre aux yeux. Derrière cette communication bien huilée, il ne faut pas oublier que ce sont des emplois provisoires, et surtout, que l'impact global d'Amazon sur l'emploi en France est négatif. La réalité, c'est que quand Amazon créé un emploi en France, le commerce de proximité perd 2,2 emplois", affirme-t-il à La Tribune.

Selon les chiffres et estimations présentés dans la note du député, Amazon aurait réalisé 5,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires hors taxe en France en 2018 -un chiffre non confirmé par Amazon, qui refuse de rendre public ce genre de données sur son activité- et employait 4.737 personnes à la même époque dans ses entrepôts logistiques hexagonaux. En ajoutant les 7.600 équivalents temps plein chez les vendeurs tiers, Amazon aurait donc fait travailler 12.377 personnes en 2018. Voilà pour le côté positif. Mais Mounir Mahjoubi estime que le compte n'y est pas. Il accuse le géant de Seattle d'avoir fait disparaître 20.239 emplois dans le commerce physique la même année. Soit un solde négatif de 7.862 emplois. Le chiffre correspond au nombre d'emplois qui auraient été générés dans le commerce physique si les 5,5 milliards d'euros de ventes d'Amazon en France avaient été réalisés dans les magasins traditionnels, le calcul se basant sur les chiffres de la productivité du travail selon l'Insee.

Mensonge sur le nombre réel d'emplois et précarité des postes



Mounir Mahjoubi déplore également la "communication trompeuse" d'Amazon sur ses emplois. D'après sa direction, le géant du e-commerce employait en France 7.500 emplois en 2018. Problème : en demandant l'accès aux comptes de la firme déposés auprès du tribunal de commerce, le député s'est aperçu qu'Amazon emploie en réalité 5.613 personnes (dont 4.737 dans ses entrepôts logistiques -sur métiers pénibles et peu rémunérateusr-, le reste étant réparti à travers six autres filiales). "Cet écart peut s'expliquer par un important recours aux contrats à temps partiels et/ou aux CDD", explique la note.

L'ancien secrétaire d'Etat au Numérique fustige également la nature des emplois proposés par la firme américaine.

"Le succès d'Amazon s'explique par le fait qu'ils ont tout, à un prix compétitif, et qu'ils livrent vite. Mais cette compétitivité nuit à la société : elle se fait sur le dos de l'environnement avec l'explosion des livraisons, des territoires qui perdent des commerces de proximité et qui voient leurs TPE et PME dépendantes du géant pour exister en ligne, et des travailleurs eux-mêmes qui se voient proposer des emplois précaires", décline-t-il.

Appel à consommer "en conscience" et à privilégier les "alternatives locales" pour Noël

Face à ce constat, le député appelle les Français à ouvrir les yeux sur les pratiques d'Amazon et à consommer de manière plus responsable. Dans la lignée de l'essor du bio, des circuits courts et du commerce équitable, qui traduit un changement des habitudes de consommation et une plus grande exigence envers l'alimentation, Mounir Mahjoubi estime qu'il faut s'interroger sur les entreprises comme Amazon qui fondent leur attractivité sur une productivité très élevée, au détriment des emplois en France.

"Je n'encourage pas le boycott d'Amazon, j'achète moi-même parfois sur la plateforme, rarement et quand je ne trouve pas ce dont j'ai besoin ailleurs, mais les internautes doivent cliquer en connaissance de cause et ne pas oublier qu'il existe des alternatives. Si davantage de Français achetaient leurs cadeaux de Noël auprès des PME et TPE locales, sur place ou en ligne sur leur site, cela boosterait l'économie française", plaide Mounir Mahjoubi.

Le député aiguille ainsi les consommateurs vers le "Noël des PME", une initiative en ligne qui propose un annuaire d'entreprises locales sur internet qui "pratiquent un e-commerce responsable, maîtrisent leur impact social et environnemental, ou produisent en circuit court".