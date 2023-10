Netflix dope ses résultats au troisième trimestre et son nombre d'abonnés avec sa nouvelle tarification

Ce sont des résultats meilleurs qu'attendus qu'a présentés Netflix ce mercredi, au troisième trimestre, assortie d'une hausse nette de ses abonnés de plus de 10% sur un an. D'un trimestre à l'autre, le géant de Los Gatos (Californie) a en effet gagné 8,76 millions d'abonnés, pour atteindre 247,1 millions fin septembre.

Netflix a par ailleurs relevé sa prévision de marge opérationnelle pour l'ensemble de son exercice 2023, précisément à 20%, soit le haut de la fourchette initialement visée comprise entre 18% et 20%. Le service de vidéo en ligne prévoit qu'elle va s'améliorer encore sensiblement en 2024, entre 22% et 23%. Ces résultats spectaculaires ont propulsé au plus haut le titre, qui progressait de plus de 12% dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street.

Sur les trois mois allant de juillet à septembre, le bénéfice net apparaît en hausse de 20%, à 1,6 milliard de dollars. Le chiffre d'affaires, lui, a augmenté de près de 8%, à 8,54 milliards de dollars.

Nouvelle tarification

Netflix analyse le bond des abonnés comme étant lié à ses contenus et à la montée en puissance du streaming à l'échelle mondiale, mais aussi sur le succès de sa nouvelle tarification pour les comptes partagés entre plusieurs utilisateurs.

La plateforme a en effet imposé fin mai dans une centaine de pays cette facturation du partage d'identifiants avec des personnes non membres du foyer. Selon Netflix, avant ce durcissement, plus de 100 millions de foyers laissaient d'autres personnes utiliser leur compte.

Hausses de prix en vue

Le groupe assure que le taux d'annulation d'abonnements à cause de cette facturation « reste bas, en-deçà de ce que nous anticipions », dans un communiqué, tout en assurant que la proportion de personnes passant de l'utilisation d'identifiants d'un autre foyer à un abonnement payant est « conséquente ». Netflix a profité de la publication de ses résultats pour dévoiler une augmentation du prix de certains de ses tarifs aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, et en France.

Dans le détail, le prix de l'offre de base augmente de même que celui de la formule premium. Les versions avec publicité et standard ne changent pas. Netflix maintient ainsi volontairement bas le tarif de l'offre avec publicité, qui constitue un produit d'appel pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la plateforme.

Comme Netflix, ses concurrents Disney+ et Amazon ont aussi procédé récemment à des hausses de prix. Disney+ a ainsi lancé l'an dernier aux États-Unis un abonnement avec publicité, moins cher que l'abonnement sans pub. Cette offre sera lancée le 1er novembre dans huit pays d'Europe. En France, cet abonnement coûtera 5,99 euros par mois, contre 8,99 euros (ou 89,90 euros par an) pour la formule sans pub actuelle. Les abonnés actuels auront toutefois une démarche à faire s'ils ne veulent pas payer plus cher qu'à présent.