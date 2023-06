Audiovisuel : France Télévisions ne voit pas d'un bon œil une suppression « de toute forme de publicité après 20h »

Supprimer « toute forme du publicité après 20 heures » sur les chaînes et plateformes de France Télévisions, c'est l'une propositions chocs d'un rapport parlementaire rédigé par les députés Jean-Jacques Gaultier (LR) et Quentin Bataillon (Renaissance), respectivement président et rapporteur de la mission d'information sur l'avenir de l'audiovisuel public à l'Assemblée nationale. La publicité est, de fait, interdite depuis 2009, mais les annonceurs peuvent toujours parrainer des émissions.

Selon les députés, le parrainage et la publicité numérique de 20 heures à 6 heures représentent « près d'un tiers » des recettes publicitaires de France Télévisions (qui s'élèvent à 392,8 millions d'euros au total), et leur suppression devrait être compensée par l'Etat.

« Il s'agirait à la fois de conforter la logique de service public échappant aux logiques commerciales, mais également de ne pas déséquilibrer un marché publicitaire », dont les annonceurs migrent « progressivement vers les supports numériques », justifient les députés.

Le groupe audiovisuel estime que cette mesure ne profiterait pas aux chaînes privées, qui la réclament, mais plutôt aux plateformes américaines : « On pense honnêtement que ça ne servirait qu'à alimenter nos vrais concurrents, qui sont aujourd'hui YouTube et Netflix » ou encore TikTok. A l'inverse, un retour de la publicité après 20 heures sur les chaînes publiques n'est pas à l'ordre du jour, a pu souligner la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak.

Les sommes visées correspondent à « 0,8% du marché publicitaire total » français, soit « une goutte d'eau », a déclaré la direction de France Télévisions à l'AFP, en assurant qu'une suppression aurait un impact « quasi nul » sur les recettes des chaînes privées.

Des éléments positifs selon France Télévisions

Au-delà de la question de la publicité, la direction de France Télévisions voit beaucoup d'éléments positifs dans ce rapport. « Il rappelle qu'on a besoin d'un audiovisuel public puissant, bien financé, et souligne sa place importante dans le quotidien des Français », estime-t-elle. France Télévisions a subi « une baisse des dotations publiques » de « 160 millions d'euros en 5 ans » et a « diminué les ETP (emplois « équivalent temps pleins », ndlr) de 1.000 », a rappelé sa direction.

« On arrive au bout de l'exercice » et « c'est important de rappeler qu'on a besoin d'un niveau de financement qui nous permette d'assurer nos missions », a-t-elle commenté, en rappelant que l'argent public représentait « 85% » du financement du groupe.

Concurrence déloyale pour les chaînes privées

Début mai, l'Association des chaînes privées (ACP), qui réunit TF1, M6, Canal+ et Altice (BFM, RMC), avait interpellé Elisabeth Borne, accusant France Télévisions de concurrence déloyale. L'audiovisuel public « remplit » ses « missions de service public », a rétorqué Rima Abdul Malak. « Quand on regarde les chiffres de l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, on a bien la vision claire que les missions de service public sont remplies, en matière d'information, de création, de documentaires ».

(Avec AFP)