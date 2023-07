Inersio invente la visite virtuelle du Made in France

Trois nouvelles sociétés françaises de renom s'ajouteront au deuxième semestre 2023 au catalogue de France Immersive. La plate-forme de réalité virtuelle et augmentée intégrera dans quelques mois la visite à 360° du groupe Latty. Basée à Brou en Eure et Loire, cette PME familiale spécialisée dans les joints d'étanchéité pour l'industrie et largement tournée vers l'international, pourra ainsi faire visiter ses installations à de futurs clients à 10.000 km de l'Hexagone. Dès la rentrée, France Immersive dévoilera aussi les arcanes des ateliers de joaillerie Cartier à Paris. Le bijoutier de luxe, qui évite de les faire visiter pour des questions de sécurité, a ainsi trouvé un biais virtuel pour séduire de futurs collaborateurs dans des métiers où les compétences sont rares. La conserverie provençale Marius Bernard a également acheté sa solution à Inersio pour plonger le public « BtoB » et « BtoC » au sein de son outil de fabrication situé à Saint Cannat dans les Bouches du Rhône.

Visites immersives

Fondée en 2019 à Aix en Provence par Raynaut Escorbiac, un entrepreneur passé par Kedge Business School, Inersio a développé son concept de visites immersives à destination de trois typologies de public des entreprises, fabriquant toutes leurs produits en France.

« En partant du principe que montrer c'est donner des preuves, ces visites ont été conçues d'une part comme un levier commercial vis-à-vis de leurs prospects et de leurs clients, explique Raynaut Escorbiac. Elles leur servent d'autre part d'outils de recrutement de leurs futurs collaborateurs, de plus en plus difficiles à convaincre ».

Dans ce cadre, la solution France Immersive est déployée via deux canaux avec en premier lieu des casques de réalité virtuelle et augmentée mis à disposition du chef d'entreprise. En second lieu, les visites sont possibles en ligne sur la plateforme digitale France Immersive ainsi que par des QR code disposés notamment sur le packaging des produits manufacturés. La formule a pour l'instant séduit une centaine de sociétés œuvrant dans l'industrie (Aigle, etc), l'énergie (Enedis, GRDF, etc), le textile (Les Georgettes, Bleu forêt, etc) ou encore la cosmétique (Marius Fabre).

500 visites du Made in France en 2025

L'une des clés de ces résultats, jugés satisfaisants par le dirigeant d'Inersio, se situe aussi selon lui au niveau de la qualité et l'interactivité des vidéos à 360°. Nécessitant plusieurs journées de tournage et réalisées par des professionnels, elles seraient bien plus efficaces que les formats habituels de promotions cinématographiques en milieu professionnel. « Le temps d'attention moyen pour un film d'entreprise est de 17 secondes, assure Raynaut Escorbiac. Grâce à la réalité virtuelle qui permet au visiteur de se projeter dans la société et d'enrichir son parcours avec la réalité augmentée, il passe à plus de 5 minutes en moyenne ».

Pour atteindre une taille critique et monter en compétence plus rapidement, Inersio vient d'acquérir la société de développement d'applications web et mobiles ITSO technologie située à Avignon. Consolidés en 2023, le chiffre d'affaires et les effectifs des deux entreprises s'élèveront cette année à deux millions d'euros et 25 collaborateurs. Grâce à cette opération de croissance externe, Raynaut Escorbiac, par ailleurs délégué des Forces Françaises de l'Industrie en Provence espère proposer d'ici 2025 une vision élargie à quelque 500 entreprises du Made in France.