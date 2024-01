Ericsson souffre du déclin des investissements dans la 5G

L'année 2023 est à oublier pour Ericsson. Le géant suédois des équipements télécoms, qui a publié ses résultats ce mardi, a une nouvelle fois, fait état de ventes en baisse. Celles-ci se sont repliées de 3%, à 236 milliards de couronnes (23 milliards d'euros). Le grand rival du chinois Huawei et du finlandais Nokia affiche, pour cette même année, une perte colossale de 26 milliards de couronnes (2,3 milliards d'euros). Même si celle-ci est largement due à la forte dépréciation de sa filiale Vonage, un spécialiste du cloud racheté en 2022.

Ces mauvais résultats, Ericsson les doit pour l'essentiel à « des vents contraires » et surtout « un marché des réseaux mobiles très faible », soupire Börje Ekholm, son PDG, dans un communiqué. Fortement impactés par l'inflation (notamment la hausse des prix de l'énergie), et une concurrence toujours aussi féroce (en particulier en Europe), les opérateurs télécoms ont, de manière générale, décidé de repousser leurs investissements dans la 5G. Ils achètent, en conséquence, moins d'équipements que prévu à Ericsson. Lequel le paye cash dans ses comptes.

Le marché indien se normalise

D'après Ericsson, les ventes de réseaux mobiles ont diminué de 23% sur un an. Ce qui est énorme. L'Inde, dont certains opérateurs ont accéléré fortement les déploiements de la 4G et de la 5G ces derniers trimestres, n'est plus la poule aux œufs d'or qu'elle était. « Le marché a entamé sa transition vers des niveaux d'investissement normalisés après un rythme de déploiement sans précédent », souligne Börje Ekholm.

Le problème, c'est qu'Ericsson n'anticipe pas d'amélioration cette année. C'est même tout le contraire. « Le secteur des réseaux mobiles reste difficile, déplore le PDG. Nous nous attendons à ce que les incertitudes actuelles perdurent jusqu'en 2024, avec un nouveau déclin des marchés des réseaux mobiles en dehors de la Chine, car nos clients demeurent prudents. »

« Les niveaux d'investissements sont insoutenables »

D'ici là, la direction d'Ericsson en est réduite, comme c'est souvent le cas, à « maîtriser » ses coûts. En clair - et sans surprise - à les réduire. « Compte tenu des perspectives de marché, nous continuerons à mettre l'accent sur la discipline en matière de coûts », insiste Börje Ekholm. Les salariés sont les premiers à en pâtir. Rappelons qu'en février dernier, Ericsson a annoncé la suppression de 8.500 emplois.

L'état-major du géant suédois entend toutefois se rassurer. Il estime que les opérateurs seront bien contraints, tôt ou tard, d'investir davantage dans la 5G, et de déployer de nouvelles antennes pour satisfaire les consommateurs. « La demande sous-jacente liée à la croissance du trafic de données et le fait que la 5G n'en soit qu'à ses débuts nécessiteront des investissements supplémentaires dans les réseaux », affirme Börje Ekholm. A l'en croire, « les niveaux d'investissements actuels sont insoutenables pour de nombreux opérateurs ». En résumé, le dirigeant se dit « convaincu » qu'une « reprise du marché devrait se matérialiser ». Mais que « ce moment est entre les mains de (ses) clients ».