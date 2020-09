Fibre pour tous en 2025 : l’Etat débloque 240 millions d’euros

Le plus grand chantier de France, celui du déploiement de la fibre, n'a pas été oublié. Dans le cadre du plan de relance présenté ce jeudi par le gouvernement, l'exécutif annonce le déblocage de 240 millions d'euros de subventions publiques supplémentaires. Cette manne porte l'effort financier de l'Etat à la filière de la fibre à 550 millions d'euros en 2020. Elle doit, selon l'exécutif, permettre d'apporter la fibre à tous les Français à l'horizon 2025. « La fibre doit être considérée comme une infrastructure essentielle, au même titre que l'eau ou l'électricité. L'Etat doit garantir l'accès à une connexion fibre pour tous et partout sur le territoire, y compris dans les endroits les plus reculés,...