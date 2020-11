Nokia plus que jamais à la peine face à la concurrence

Sur la période de juillet à septembre, Nokia a vu son chiffre d’affaires reculer de 7%, à 5,29 milliards d’euros. (Crédits : Ints Kalnins)

Le géant finlandais des équipements télécoms a perdu du terrain, ces dernières années, face à ses concurrents Huawei et Ericsson. Samsung, le nouveau venu sur le marché, se montre de plus en plus menaçant.