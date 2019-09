Tom Siebel : « La clef de la transformation numérique réside dans la simplicité »

LA TRIBUNE - Si l'Internet des objets est aujourd'hui sur toutes les lèvres, c'était loin d'être le cas il y a dix ans, au moment où vous avez décidé de créer C3, entreprise spécialisée dans l'analyse des données issues de ces objets intelligents. Qu'est-ce qui, à l'époque, vous a conduit à investir ce domaine ?

TOM SIEBEL - Nous avions acquis la conviction qu'un panel de nouvelles technologies, dont le cloud, le traitement des masses de données, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle, allaient entraîner des transformations profondes dans l'économie, et permettre de résoudre des problèmes qui n'avaient encore jamais pu être traités auparavant. Nous avons donc voulu proposer une plateforme logicielle qui permette aux entreprises de concevoir, développer, opérer et entretenir des applications qui tirent profit de ces technologies. En commençant par l'énergie.

Pourquoi ce secteur en particulier ?

C'est un domaine clef, pour l'économie et la société dans son ensemble : en améliorant le fonctionnement de l'industrie de l'énergie, on apporte d'immenses bénéfices à la collectivité. Et nous pensions pouvoir apporter une contribution importante en la matière. L'idée étant...