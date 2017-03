Exercice 2016 "décevant" pour le numéro un mondial de la bière

"Quand nous n'atteignons pas nos objectifs, nous en assumons la responsabilité. Les résultats de l'exercice 2016 ont été décevants, si bien que la plupart des membres du comité exécutif ne recevront pas de prime cette année", écrit le groupe dans son communiqué.

Cette chute s'explique par "une hausse des coûts financiers nets" et "des effets de change défavorables", explique le groupe dans un communiqué. Sans donner d'objectifs précis pour 2017, le groupe dit envisager "l'avenir avec confiance" grâce à la fusion avec SABMiller, dont le processus d'intégration est "bien engagé".

"Avec nos nouveaux collègues, notre ambition reste de bâtir une société qui durera - pas seulement dix ans, mais au moins pendant les 100 prochaines années", est-il souligné.

L'excédent brut d'exploitation (EBITDA), qui sert de référence pour les prévisions internes, est resté stable sur un an (-0,1%), à 16,75 milliards de dollars, à cause d'un "très faible résultat au Brésil au second semestre".

Le chiffre d'affaires a progressé de 4,4%, à 45,52 milliards de dollars.

(avec l'AFP)