Interdiction des pubs financières sur Internet pour limiter les arnaques

La principale cible du régulateur est le marché des changes ou forex, l'un des plus grands marchés financiers mondiaux, sur lequel s'échangent les monnaies, ouvert 24 heures sur 24 mais qui n'est pas régulé, contrairement à ceux dédiés aux actions. La bataille est d'autant plus ardue qu'aux escrocs opérant sur ce marché s'ajoutent des courtiers légalement agréés, mais dans des pays moins regardants quant à la sécurité des consommateurs, à Chypre notamment.

Pour tenter de "couper le robinet dès le départ", "le régulateur s'est emparé de tous les moyens à sa disposition et a notamment proposé" d'interdire la publicité sur ces produits, a rappelé M. de Juvigny.

> EXEMPLE DE PUB POUR LA PLATEFORME AMERICAINE DU CMS FOREX

Jusqu'à 100.000 euros d'amende pour les contrevenants

Pour toucher tous les prestataires, même ceux installés hors de France, la disposition concerne l'ensemble de la chaîne des acteurs publicitaires et relève à la fois de l'AMF et de Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), a détaillé l'AMF.

Toute la communication au public en ligne, y compris sur les téléphones mobiles, les réseaux sociaux, ainsi que la communication audiovisuelle est concernée par l'interdiction, sachant que "la publicité sur internet représente le mode de recrutement massif des particuliers", a précisé le gendarme français de la Bourse.

La sanction pourra aller jusqu'à 100.000 euros d'amende par publicité, a ajouté le régulateur. Au-delà de ces dispositions, l'AMF a réaffirmé l'importance de la prévention pour protéger les particuliers, car "la promesse d'un gain facile et sans risque est un leurre absolu".

(avec l'AFP)