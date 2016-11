La biotech Erytech plonge brutalement en Bourse, plombée par son traitement contre la leucémie

Coup dur pour Erytech. La société biopharmaceutique lyonnaise a annoncé lundi 14 novembre le retrait de sa demande d'autorisation de mise sur le marché européen pour le Graspa, son traitement contre la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL), un cancer du sang touchant les globules blancs.

Le Comité européen pour les produits médicaux à usage humain (CHMP), qui dépend de l'Agence européenne des médicaments (EMA), avait demandé au laboratoire des données supplémentaires pour l'examen de sa demande d'AMM (autorisation de mise sur ce marché). Mais Erytech n'a pu se plier aux exigences du régulateur, expliquant que le délai pour fournir ces données "n'est pas suffisant".

Une nouvelle demande prévue en 2017

Ce traitement contre la leucémie aiguë lymphoblastique, censé "affamer les tumeurs", s'est avéré positif "en termes d'efficacité et d'innocuité" lors des études de phase II et III (dernière phase avant une demande d'autorisation de mise sur le marché), assure toutefois la biotech. Le groupe a expliqué qu'il comptait déposer une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché mi-2017. Cela n'a pas suffi à rassurer les investisseurs. A 11h21, Erytech perdait 23,07% en Bourse (Euronext Paris), la valeur de son titre tombant à 13,44 euros, et sa valorisation à 106,68 millions d'euros.

Lors de la publication de ses résultats pour le 3e trimestre 2016, au mois de novembre, la jeune pousse affichait une perte nette de 16,1 millions d'euros. Cependant, ces résultats étaient "conformes aux anticipations et à la stratégie de la société", selon le communiqué de l'entreprise. Au 30 septembre, la trésorerie d'Erytech s'établissait à 30,4 millions d'euros, contre 36,5 millions d'euros trois mois plus tôt.

Outre le Graspa, Erytech développe un traitement du cancer du pancréas, dont l'étude de phase II s'est terminée en septembre. La biotech travaille également sur deux produits en immuno-oncologie et en thérapie par remplacement d'enzymes.