On sent un peu de flottement sur l'économie américaine. Cela fait quelques jours que les analystes et les prévisionnistes de Wall Street s'interrogent sur l'état de l'économie américaine. Pas de doute sur le fait qu'elle va bien. On l'a vu hier notamment avec les chiffres des embauches dans le secteur privé mais...

PAS D'ACCÉLÉRATION

Mais l'accélération qui était attendue avec l'élection de Trump, cette vague d'optimisme qui devait pousser la croissance à des niveaux largement supérieurs à celle de la période Obama, ne s'est toujours pas produite. On va attendre évidemment le chiffre de la croissance pour le premier trimestre pour se prononcer.

TOUT VA BIEN MAIS TOUT NE VA PAS MIEUX

On a pourtant le sentiment que tous les indicateurs économiques sont au vert.

En réalité, pas tout à fait. Si on a des indicateurs comme la confiance des consommateurs qui est au plus haut depuis décembre 2000 et une situation de plein emploi dans certaines régions, on a eu d'autres signes moins rassurants. Les ventes de voitures par exemple ont largement déçu, c'est d'ailleurs ce qui a permis à Tesla de faire la une de l'actualité en dépassant la capitalisation boursière de Ford et en se rapprochant de celle de GM, ou encore les investissements des entreprises qui pour l'instant sont un peu en stand by.

PAS D'EFFET TRUMP

Donc pas d'effet Trump sur l'économie ?

Il y a une déconnexion entre l'impression globale de confiance dans l'économie et la réalité de la situation. Et c'est ce qui trouble un peu Wall Street. Et le blocage de la loi sur la santé n'a pas arrangé les choses. Aujourd'hui tous les espoirs se portent sur la fameuse et tant attendue réforme fiscale. Elle a été largement anticipée mais même Paul Ryan hier, le leader Républicain du Congrès, a déclaré...

