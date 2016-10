Quand on reparle d'inflation

Depuis des mois, ou plutôt des années, le D. word, la déflation, a été la crainte majeure des investisseurs et des économistes. Mais depuis quelques semaines, le vent tourne. On reparle, à voix basse certes, de retour de l'inflation. Et hier les taux à long terme ont connu une nouvelle journée de hausse marquée sur les marchés, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans le reste de l'Europe.

LE MOT EN I.

Va-t-on passer de l'angoisse de la déflation à la peur de l'inflation? La croissance molle, les salaires stagnants et la chute des matières premières alimentaient les craintes de déflation. Et provoquaient, combinés à une politique ultra-agressive des banques centrales, un effondrement des taux à long terme, devenus négatifs dans une grande partie de pays développés. Mais depuis quelques semaines, ces taux remontent. 1.85% à 10 ans aux États-Unis hier. Au plus haut depuis 4 mois.

PAS ENCORE DE PANIQUE

Personne ne s'attend à une panique. Ou à la nécessité de payer son pain au chocolat (c'est à la mode) avec des brouettes de cash. L'inflation reste encore, souvent largement, inférieure aux objectifs des banques centrales mais l'inflation frémit. Un miracle, puisqu'on pensait qu'elle avait définitivement disparu. Si cette hausse des prix se confirmait, elle aurait de vastes conséquences sur l'économie et sur les marchés.

QUEL BREXIT ?

Le referendum sur le Brexit devait provoquer un tremblement de terre. En Grande-Bretagne bien sûr où le chaos économique et financier provoquerait une nouvelle récession mais dans le reste de l'Europe, voire dans le reste du monde, par un effet d'onde de choc. C'est ce que nous pensions tous ou presque le 23 juin quand 51.9% des Britanniques ont voté pour sortir de l'Union Européenne. La Grande-Bretagne a affiché hier son premier taux de croissance trimestriel post-Brexit. 0.5%. Les économistes qui avaient...

