3.500 demandeurs d'emploi de moins en février ( -0,1%)

Voilà une nouvelle encourageante... qui ne pourra être récupérée par aucun des candidats à la présidentielle, puisqu'aucun ne défend les couleurs de François Hollande. Au mois de février, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie "A", c'est-à-dire sans aucune activité, a diminué de 3.500 par rapport au mois de janvier, soit une très légère baisse baisse de 0,1 %.

115.000 demandeurs d'emploi (catégorie "A") en moins sur 12 mois

En janvier, Pôle emploi avait connu une quasi stagnation (+800, +0,0%) de ses inscrits en catégorie "A". Les deux premiers mois de l'année sont donc globalement positifs sur le front du chômage. Sur les trois derniers mois, le nombre d'inscrits augmente cependant de 6.500 (+0,2 %) en raison de la hausse constatée au mois de décembre mais, sur les 12 derniers mois, on enregistre une baisse de près de 115.000 demandeurs d'emploi sans activité (-3,2 %). A la fin février, ils sont exactement 3.464.400 en France métropolitaine et 3.721.400 en incluant les DOM.

Signe encourageant, la baisse du mois de février concerne toutes les classes d'âge, y compris les personnes de 50 ans et plus. C'est également le cas pour les jeunes : le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans inscrits à Pôle emploi en catégorie "A" est désormais inférieur de près de 5 % à son niveau de mai 2012.

Le nombre des chômeur exerçant une activité réduite augmente

En revanche, si l'on se concentre sur les trois catégories "A, B et C", c'est-à-dire si l'on tient compte des demandeurs d'emploi ayant exercé une activité réduite, le nombre des inscrits a augmenté de 0,5% sur un mois. Ils sont maintenant 5.515.200 en France métropolitaine et 5.817.600 en incluant les DOM. Sur un an, la hausse se limite à 1%.

Pour les mois à venir, cette inversion de la courbe du chômage devrait se poursuivre - sans doute pas linéairement mais en tendance - si l'on se réfère aux prévisions de l'Insee en matière de créations d'emplois, en effet, 81.000 créations nettes d'emplois salariés sont attendues dans le secteur marchand au premier semestre.