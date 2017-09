Budget 2018 : quels sont les ministères gagnants et perdants ?

Le gouvernement a dévoilé la première feuille de route budgétaire de président Macron. (Crédits : REUTERS/ Christian Hartmann)

Le gouvernement a annoncé ce mercredi le budget du gouvernement pour 2018. La Défense et l'Education héritent d'un portefeuille revu à la hausse alors que le Logement et l'Emploi sont forcés se serrer la ceinture. Tour d'horizon des ministères gagnants et des perdants.