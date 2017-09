La France nomme un ambassadeur des migrations

Le poste est atypique. Pascal Teixeira da Silva a été nommé ambassadeur de France des migrations. A 59 ans, il a été ambassadeur au Portugal entre 2010 et 2013 puis ambassadeur en Autriche entre 2014 et 2017.

Dans le cadre de ce nouveau poste, il devrait être chargé de travailler en amont avec les pays d'origine et les pays de transit des migrants, a annoncé le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner.

Emmanuel Macron avait annoncé la création de cette mission le 28 août dernier, lors d'un mini-sommet euro-africain à Paris qui avait débouché sur une nouvelle feuille de route sur la question des migrations.

Il est essentiel "que nous puissions le plus en amont possible accompagner ces femmes et ces hommes qui se laissent enfermer dans une logique de migration qui est une impasse très souvent. Ce sera une des missions de cet ambassadeur chargé des migrations."