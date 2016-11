Les Français ont foi en le "Made in France"... pas en la politique industrielle

Les haut-fourneaux de Florange, Goodyear et plus récemment Alstom, l'industrie française fait souvent parler d'elle pour ses déboires ces dernières années. De quoi influencer son image auprès des Français. Pour en avoir une vision plus précise, OpinionWay a dévoilé la semaine passée son étude "Les Français et la politique industrielle de la France", réalisée pour le cabinet OPEO. Les interrogés estiment que les faiblesses viennent davantage de contraintes extérieures que de l'industrie elle-même.

80% pensent que l'industrie a été délaissée sous François Hollande

À 4% de popularité dans les sondages, le chef de l'Etat ne gagne pas en crédibilité grâce à sa politique industrielle. Pas moins de 8 Français sur 10 estiment que le secteur secondaire a été délaissé sous sa présidence. Son prédécesseur n'est pas épargné. Une part similaire de la population (73%) juge que le mandat de Nicolas Sarkozy n'a pas montré de résultats.

La fiscalité, premier frein réglementaire pour une majorité de Français

La réglementation est au cœur des débats dans la campagne présidentielle. Dans le sillon du Medef, les candidats de la primaire de la droite et du centre plaident pour plus de "souplesse". Pour les électeurs, la fiscalité (53%) française constitue la première faiblesse de l'industrie nationale. S'en suivent les délocalisations (50%) et le droit du travail (38%). En revanche, la réglementation européenne, souvent pointée du doigt, n'est citée que par 29% des Français, ils étaient 69% en 2010.

3 sur 4 recommanderaient à leurs enfants de travailler dans l'industrie

L'industrie, un secteur dépassée ? Ce n'est pas ce qu'en disent les Français. Sept sur dix considèrent même qu'elle est offre des métiers d'avenir. La conviction est encore plus forte chez ceux qui y travaillent personnellement (75%).

Sont-ils pour autant prêts à recommander à leurs enfants de se lancer dans l'aventure? Oui, répond une majorité d'interrogés (57%). Les Français directement concernées sont les meilleurs ambassadeurs de l'industrie. Les deux tiers des personnes travaillant ou ayant un proche travaillant dans l'industrie encourageraient leurs enfants à marcher dans leurs pas.

Le prestige du "Made in France", un atout incontestable

Pour les interrogés, l'industrie française est portée par des filières d'exception. Le savoir-faire français domine certains marchés avec des groupes internationaux à forte visibilité. En particulier le luxe perçu par comme étant le secteur industriel français le plus performant (50%), suivi de la construction aéronautique ou spatiale (38%), la construction navale (29%), le nucléaire (26%) et l'armement (20%).

Une renommée bâtie pour partie grâce l'image de qualité renvoyée par le savoir-faire Français. Quelque 43% des personnes interrogées estiment que le prestige du "Made in France" est un des principaux atouts de l'industrie française.

Juppé et Macron : les mieux placés pour relancer l'industrie

L'élection présidentielle prochaine sera l'occasion de proposer des solutions concrètes pour redresser la compétitivité industrielle française, et c'est ce que les trois quart des interrogés attendent, à droite comme à gauche. Alain Juppé et Emmanuel Macron sont les personnalités politiques susceptibles de proposer la politique industrielle la plus efficace selon les Français (respectivement 42% et 41%). Suivent Arnaud Montebourg (31%) et François Fillon (29%).

(*) Étude réalisée auprès d'un échantillon de 1500 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas.