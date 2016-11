Décès de l'industriel breton Jean Stalaven

C'est une figure de l'industrie agro-alimentaire bretonne qui disparaît : la presse locale, du Télégramme à Ouest-France, rappelle le parcours remarquable de l'industriel Jean Stalaven, fondateur des établissements éponymes, dont on a appris le décès, à l'âge de 98 ans, à Saint-Brieuc.

Salué comme un "grand capitaine d'industrie" et innovant, ce fils d'un boucher-charcutier d'une petite commune des Côtes-d'Armor avait commencé modestement, en reprenant en 1945 le commerce de son père, qu'il a transformé en société industrielle diversifiée devenue un acteur de poids de l'agroalimentaire français, présent jusqu'en Nouvelle-Calédonie, en Australie et au Japon. Les établissements Jean Stalaven s'étaient spécialisés dans la charcuterie industrielle et les produits traiteurs pour la grande distribution. La société avait été pionnière des salades traiteurs et avait signé en 2005 un important contrat avec McDonald's.

Regret du choix d'Euralis

Les établissements Jean Stalaven avaient été rachetés en plusieurs étapes entre 2006 et en 2012 par la coopérative agricole du sud-ouest Euralis, qui possède aussi les marques Montfort et Rougié (foies gras) ainsi que l'enseigne de jardineries Point Vert.

L'un des petits-fils du fondateur, Thierry Meuriot, ancien directeur général de l'entreprise, avait regretté "le choix d'Euralis comme partenaire industriel", dans une interview au Journal des Entreprises.

"Autant nous comprenons la fermeture du site de Saint-Brieuc, qui devenait vétuste, autant celui de Saint-Agathon, construit en 2007, ne répond à aucune logique économique. J'ai énormément d'amertume par rapport à la situation actuelle vécue par l'entreprise fondée par mon grand-père".

(Avec AFP)