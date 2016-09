Paris dans le "top 4" des villes les plus attractives du monde

Anne Hidalgo peut avoir le sourire, Paris est considérée comme la quatrième ville la plus attractive du monde, en progression de deux places depuis 2014, selon une étude du cabinet Conseil PricewaterhouseCooper (PwC), « Cities of opportunity », publiée ce 7 septembre. La ville lumière est devancée par Londres qui occupe la première place du podium, Singapour et Toronto. Et derrière Paris, on trouve Amsterdam puis New York, qui recule de quatre places.

Un très bon score pour la capitale française pourtant si souvent décriée pour son manque de dynamisme, la cherté de ses loyers, son manque d'attractivité pour les start-ups, etc... Mais, il est exact que Paris pèche encore un peu sur certains de ces points.

Globalement, sur les trente villes en compétition, Paris est dans le wagon de tête quels que soient les critères retenus. Elle est même la seule métropole à être classée dans le « top 10 » pour neuf familles de critères sur dix. Ces critères sont d'ailleurs très variés : puissance économique, transports et infrastructures, maturité technologique, rayonnement culturel, etc.

Paris 1ère pour la qualité de vie

Quand on rentre dans le détail, certains résultats sont parfois étonnants... surtout pour les Parisiens. Ainsi, Paris occupe la première position ex-aequo avec New-York s'agissant de la « qualité de la vie ». La capitale française est félicitée pour le maillage de ses transports (1ere place), sa vitalité culturelle (2eme) ou encore ses... jardins publics (3eme). A noter qu'il y a deux ans Paris était en 7eme position. Il est vrai que, depuis, il y a notamment eu la piétonisation des voies sur berge de la rive gauche.

Elle se distingue également en tant que lieu d'accueil avec ses infrastructures destinées aussi bien aux touristes de loisirs que d'affaires. La ville lumière perd en revanche sa place de chef de file pour son "capital intellectuel et d'innovation". Elle n'est plus que troisième.

Elle reste notamment portée par son système éducatif et ses universités, mais elle est freinée par son "environnement entrepreneurial". "La France en général, et Paris en particulier, a une capacité d'innovation qui est claire, mais il faut parvenir à transformer nos chercheurs en entrepreneurs", a commenté auprès de l'AFP Fabien Goffi, associé secteur public chez PwC FranceGoffi.

Paris légèrement en retrait sur le terrain économqiue

Il est exact que c'est sur le volet économique que Paris est la moins bien placée, même si c'est relatif. Ainsi, Paris occupe la 7eme place s'agissant de la productivité, la 9eme pour les investissements étrangers et la 3ème pour les sièges sociaux. Mais d'autres indicateurs, moins favorables, comme la croissance et l'emploi, font que, in fine, Paris chute de quatre places (à la 8eme) pour le critère économique.

Enfin, un autre point n'étonnera pas les Parisiens. Paris est la quatrième ville la plus chère, pour les entreprises comme pour les ménages, notamment en matière de logement. Mais Paris est aussi en 9eme position en termes de pouvoir d'achat grâce à des salaires élevés.

Paris est bien classée donc, mais « peut encore mieux faire », notamment sur le terrain économique. Quant à la ville star, Londres, il sera intéressant de voir si le Brexit va avoir des conséquences sur sa formidable attractivité

(Avec AFP)