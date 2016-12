Israël : Netanyahu au cœur d'une enquête pour fraude et corruption

Benjamin Netanyahu va-t-il prochainement avoir des démêlés avec la justice ? Enquêtant secrètement depuis près de neuf mois sur le Premier ministre israélien, la police a reçu en début de semaine de nouveaux documents qui l'ont poussée à demander l'ouverture d'une enquête judiciaire, notamment pour corruption et fraude aggravée auprès du procureur général d'Israël Avichai Mandelblit, rapportent les médias israéliens.

Autorisée en juin par le chef de la police israélienne Roni Alshich, l'enquête secrète se serait notamment penchée sur des allégations selon lesquelles Benjamin Netanyahu aurait accepté un million d'euros en 2009 de la part d'un Français accusé de fraude à la taxe carbone, Arnaud Mimran. Ce dernier a depuis été condamné à verser 283 millions d'euros de dommages et intérêts à l'Etat français, en plus d'une peine de prison. Si le Premier ministre a démenti les faits, il a toutefois reconnu avoir touché 40.000 dollars d'Arnaud Mimran en 2001.

Outre ces allégations, Benjamin Netanyahu aurait également à se reprocher des faits remontant à 2003-2005, quand il était alors ministre des Finances. Un rapport critique paru en mai soulignait qu'une partie de ses voyages à l'étranger, notamment en présence de sa famille, n'avait pas été financée par l'État mais par des entreprises et groupes privés, comme le rappelle Times of Israel.

| Lire Escroquerie à la taxe carbone : deux accusés condamnés à huit ans de prison

"C'est absurde", a réagi un porte-parole du Premier ministre au quotidien Haaretz (lien abonnés). Et d'ajouter :

Depuis la victoire de Netanyahu aux dernières élections et même avant, des éléments hostiles ont utilisés des efforts héroïques pour tenter d'aboutir à sa chute, avec de fausses accusations contre lui et sa famille. Cette [dernière attente] est absolument fausse. Il n'y avait rien et il n'y aura rien."