Trump pourrait présenter un nouveau décret anti-immigration

Face à la confirmation de suspension du décret migratoire bloquant l'accès aux Etats-Unis aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane (temporairement pour l'Iran, l'Irak, le Soudan, la Libye, la Somalie et le Yémen, de façon illimitée pour la Syrie) et de tous les réfugiés, le président américain envisage notamment de présenter un nouveau décret, dès le début de la semaine prochaine. C'est ce qu'il a déclaré aux journalistes présents à ses côtés à bord de l'avion présidentiel Air Force One qui l'emmenait en Floride où il doit jouer au golf avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe qu'il avait reçu à la Maison Blanche.

Gagner du temps « pour des raisons de sécurité »

L'injonction temporaire bloquant l'application sur l'ensemble du territoire américain du décret sur la "Protection de la nation contre l'entrée aux Etats-unis de terroristes étrangers", prononcée par un juge fédéral de Seattle (Etat de Washington) le 3 février a été confirmée par la cour de San Francisco qui a rejeté l'appel de l'administration Trump. Celle-ci n'exclut pas pour autant de porter l'affaire devant la Cour Suprême, et Trump, après un tweet rageur donnant rendez-vous aux juges au tribunal, avait préalablement affirmé qu'il allait "poursuivre le processus judiciaire". Mais c'est pour aller plus vite "pour des raisons de sécurité", que la piste d'un tout nouveau décret est envisagée. Le président américain n'a cependant pas donné de détail sur les modifications qui pourraient être apportées à ce nouveau texte pour éviter qu'il soit frappé par la même interdiction que le précédent.