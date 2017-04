Les marchés craignent un duel Le Pen/Mélenchon ... ou Fillon/Mélenchon

Pas de panique, plutôt une sourde inquiétude. À la veille du premier tour de l'élection présidentielle, les investisseurs du monde entier ont les yeux braqués sur la France et ils sont restés prudents vendredi. Le CAC 40 a fini la séance en léger repli (-0,37%), campé au-dessus des 5.000 points, à ses plus hauts niveaux depuis l'été 2015, pendant que les autres bourses européennes sont restées plus ou moins étales. La veille, l'indice phare de la Bourse de Paris avait gagné 1,48% (il est en hausse de 4% depuis janvier).

L'élection française constitue l'obsession des grands gestionnaires d'actifs, qui s'inquiètent de l'incertitude des résultats et craignent tous un mauvais réveil lundi matin.

"Les investisseurs sont sur le fil du rasoir. L'élection présidentielle française représente la principale source d'incertitude pour les marchés cette année" écrit ainsi Janus Capital. "Le vote tactique fait qu'il est difficile de prévoir le résultat final" entre les quatre candidats au coude-à-coude. "Dans ce contexte, les marchés sont au bord du précipice. Le regain de prudence des investisseurs est confirmé par la performance solide des actifs « refuge », comme la dette souveraine allemande et japonaise, le yen ou les actions à faible volatilité [...]. "Une victoire des candidats extrémistes, Le Pen ou Mélenchon (respectivement de droite et de gauche), pourrait entraîner une forte baisse compte tenu des niveaux actuels de marché".

Et l'impact négatif sera "sans doute violent", prévient le groupe d'asset management.

Hausse de la volatilité

L'évolution des sondages ces dernières semaines, en particulier la poussée du candidat de La France Insoumise et le maintien de Marine Le Pen en première ou deuxième position, a rendu les marchés plus nerveux. L'indice de la volatilité en Europe, qui était au plus bas depuis des mois, s'est nettement redressé en avril. Ceci dit, les tensions internationales ont aussi fait grimper le VIX aux États-Unis.

[Évolution de l'indice de la volatilité de l'Euro Stoxx 50 en un an. Crédits : Bloomberg]

Le responsable des investissements chez Deutsche Asset Management, Stefan Kreuzkamp, relève que

"La France n'a jamais connu une campagne électorale aussi incertaine. [...] "Dans tous les cas possibles, le pire scénario pour les marchés serait un duel de second tour opposant Mélenchon et Le Pen."

Pour la société de gestion d'actifs luxembourgeoise Candriam, quatre scénarios ne devraient pas inquiéter les investisseurs, les trois dans lesquels Emmanuel Macron est qualifié pour le second tour, et celui d'un duel Fillon/Le Pen. En revanche :

"Les deux autres résultats qui auraient des effets plus déstabilisateurs sont ceux qui pourraient mener à une victoire de Mélenchon au second tour. Tel serait le cas, selon les derniers sondages, s'il y avait un ballotage entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen mais également, de façon plus surprenante, en cas de ballotage entre Jean-Luc Mélenchon et François Fillon (à l'heure actuelle, les sondages indiquent François Fillon perdant, de loin, au second tour, avec près de 60 % pour Jean-Luc Mélenchon)."

Un "effet Trump" en cas de victoire de Macron (ou de Fillon)

Le "scénario central" des investisseurs, et celui qui a leur faveur, reste celui d'une victoire d'Emmanuel Macron. Columbia Threadneedle Investments analyse même par avance:

"Une victoire du candidat pro-européen centriste Emmanuel Macron mettrait un terme aux incertitudes politiques accrues qui ont commencé à se manifester à la suite du référendum sur le Brexit. [...] La volatilité du marché boursier pourrait s'apaiser en même temps que les préoccupations politiques."

Deutsche AM aussi a pour scénario central la victoire du candidat d'En marche! dont les effets seraient positifs en Bourse :

"Au soir du premier tour, si Macron se qualifie pour le second tour, les marchés vont « pricer » [intégrer dans les cours, ndlr] l'effet d'une présidence Macron. Le spread France-Allemagne [l'écart de taux, ndlr] devrait alors rapidement se réduire et retrouver les niveaux atteints avant que ces mêmes marchés ne commencent à anticiper une possible victoire de Le Pen qui pousserait la France hors de la zone euro. De même, l'euro et les indices boursiers pourraient modérément progresser malgré un potentiel de hausse qui reste limité."

Janus Capital anticipe une réaction très positive sur les marchés dans ce scénario, à l'image de l'effet Trump à Wall Street après son élection, mais également si le candidat LR l'emporte :