Présidentielle : cette fois-ci les marchés prennent leurs précautions

L'incertitude autour de la présidentielle française gagne les marchés financiers. Après les surprises du Brexit et de la présidentielle américaine, remportée par Donald Trump, les banques et les fonds d'investissement, s'ils en doutent, n'excluent pas la probabilité d'une victoire de Marine Le Pen le 7 mai. La banque britannique HSBC a d'ailleurs officiellement déclaré mardi n'écarter aucune hypothèse pour le premier tour.

Face à la crainte de voir un candidat anti-euro remporter le scrutin, les acteurs de la finance prennent leurs précautions pour s'éviter une nouvelle déconvenue. Goldman Sachs et Deutsche Bank recommandent de vendre de la dette française durant l'entre-deux-tours. Du côté des fonds, Pimco suggère de vendre des euros contre des francs suisses et BlackRock met en avant les "put option" - un produit financier qui permet de tirer profit si un actif baisse au-dessous d'un certain taux -, selon Bloomberg.

La Bourse de Paris en pâtit

Après les trois jours de repos du week-end pascal, les principales bourses européennes évoluent dans le rouge ce mardi à la mi-journée, le risque politique pesant en particulier sur les places de Paris et de Londres. À Paris, le CAC 40 recule de 1,31% à 5.004,85 points en fin de matinée, après être repassé brièvement sous les 5.000 points pour la première fois depuis le 27 mars.

Le compte à rebours vers le premier tour influe également sur le rendement de l'obligation d'Etat française à 10 ans qui prend près de 2 points de base, autour 0,92%. L'écart de rendement entre l'OAT française à 10 ans et le Bund allemand de même échéance reste proche de plus hauts de six semaines, au-dessus de 74 points de base.

(avec Reuters)