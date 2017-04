Mélenchon devient la personnalité politique préférée des Français !

Incontestablement, il se confirme que Jean-Luc Mélenchon est sur une bonne dynamique. Certains instituts de sondage placent même le leader de la France Insoumise quasi à égalité avec François Fillon, à la troisième place, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

La dernière vague d'avril de l'enquête BVA-La Tribune-Orange, dont nous publions les résultats en exclusivité, apporte une nouvelle preuve de cette percée de Jean-Luc Mélenchon: il détrône en effet Emmanuel Macron de sa première place des cotes d' influence des personnalités politiques. 44% des Français interrogés souhaitent ainsi que Jean-Luc Mélenchon ait davantage d'influence dans la vie politique française.

44% des Français souhaitent que Mélenchon ait davantage d'influence... en hausse de 15 points

Avec un tel score, l'ancien sénateur connaît une hausse de... 15 points par rapport à la mesure de BVA effectuée en mars. Il est également intéressant de constater que le Jean-Luc Mélenchon version 2017 est davantage consensuel que le modèle 2012. De fait, il "séduit" dans tous les camps, même si c'est principalement à gauche, bien entendu. Sa cote d'influence est ainsi de 78% à gauche, en hausse de... 18 points, mais aussi donc à droite avec 21%, en hausse de 9 points. Et elle progresse de 19 points auprès des sympathisants du Front National (33%). À noter que l'effet Mélenchon entraîne aussi une remontée de la popularité du Parti de Gauche : 30% des Français disent maintenant en avoir une bonne opinion (+ 6 points).

De son côté, Emmanuel Macron progresse également de deux points à 43% et descend donc à la seconde place. Sans surprise, ses soutiens sont plus hétérogènes que ceux de Jean-Luc Mélenchon. Il reste en effet soutenu aussi bien par les sympathisants de la gauche (47%, +7 points) que par ceux de la droite (47%, +4 points). Et, signe des difficultés rencontrées par Benoît Hamon dans son propre camp, avec 65% de cote d'influence auprès des sympathisants PS (+ 5 points), Emmanuel Macron se situe devant le candidat officiel socialiste auprès de cette population (63%).

S'agissant justement de Benoit Hamon, sa cote d'influence reste stable à 30% globalement, mais elle baisse de trois points auprès des sympathisants de la Gauche (59%). Il faut sans doute voir là un effet "vase communiquant" avec la hausse de Jean-Luc Mélenchon.

Fillon a du mal à convaincre

De l'autre côté de l'échiquier politique, François Fillon continue de se débattre avec ses difficultés. Avec 25% des Français qui souhaitent qu'il ait davantage d'influence ( - 1 point), il arrive en 15e position des personnalités politiques... Le candidat "Les Républicains" pourra se consoler en constatant qu'il reste très bien positionné auprès de ses sympathisants (74%) et de ceux de la droite en général (55%, - 1 point).

Quant à Marine Le Pen, avec un "petit" 28% de cote d'influence, son image reste très clivée. Elle fait un "carton" chez les sympathisants FN qui la plébiscitent à hauteur de 96%, mais sa cote tombe à 9% à gauche et à 29% à droite.

Chez les autres candidats, on assiste à quelques surprises, notamment à la suite des débats télévisés. Ainsi, Nicolas Dupont-Aignan se place désormais à la 5e place des personnalités politiques avec 30%, + 7 points). Et Philippe Poutou, le candidat NPA qui a marqué les esprits lors du débat du 4 avril, gagne 10 points en un mois, avec 26% des Français qui souhaitent qu'il ait davantage d'influence à l'avenir.