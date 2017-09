Zone euro : l'inflation déçoit

La hausse des prix à la consommation dans la zone euro a été moins prononcée que prévue en septembre, selon la première estimation publiée vendredi par Eurostat, l'institut de la statistique de l'Union européenne.

L'inflation dans les 19 pays partageant la monnaie unique a été de 1,5% sur un an, comme en août. Les économistes interrogés par Reuters avaient anticipé en moyenne une progression de 1,6%. Pour mémoire, la Banque centrale européenne (BCE) se fixe comme objectif une inflation annuelle inférieure à mais proche de 2%.

L'inflation dite de base, qui ne tient pas compte des prix, considérés comme volatils, de l'énergie et des produits alimentaires frais, s'est établie comme en août à 1,3% alors que le consensus la donnait à 1,2%.

Cette faiblesse continue de l'inflation encourage Francfort à poursuivre sa politique de taux bas. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, également membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a estimé jeudi qu'un relèvement des taux ne devait pas être envisagé avant d'avoir observé "un ajustement durable de l'inflation".

Il n'y a "pas de doute sur la direction : la reprise et les créations d'emplois se traduiront par plus de salaires et, in fine, plus d'inflation", a précisé le gouverneur de la Banque de France.