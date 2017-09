Euro fort, inflation faible : le dilemme de la BCE

Concernant les modalités de sortie du QE, Mario Draghi a confié que le Conseil avait "discuté d'une série de scénarios, des avantages et des inconvénients de la durée et du volume", mais sans en dévoiler davantage. (Crédits : ARND WIEGMANN)

La Banque centrale européenne maintient ses taux inchangés et défend sa politique monétaire accommodante, malgré les critiques. L'euro fort est "une source d'incertitude" a reconnu Mario Draghi, alors que la BCE a abaissé ses prévisions d'inflation pour 2018 et 2019. La date et les modalités de sortie du programme d'achat de dette par la BCE seront annoncées le mois prochain.