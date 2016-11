Valeo veut se renforcer dans l'éclairage auto

L'équipementier automobile français Valeo a annoncé mardi son intention de lancer une offre publique d'achat amicale sur Ichikoh, un fabricant japonais de systèmes d'éclairage pour voitures dont il est actionnaire depuis plus de 15 ans.

Valeo, qui détient déjà 31,58% du capital du groupe nippon, souhaite obtenir au moins 50,09% de ses parts afin d'en prendre le contrôle, précise un communiqué. L'équipementier français ne veut parallèlement pas posséder plus de 55,08% du capital afin de maintenir la liquidité du titre, qui restera coté à Tokyo.

Une prime de 25% sur le cours de Bourse

Le groupe français propose 408 yens par actions, ce qui constitue une prime de 25% par rapport au cours de clôture de mardi. Il déboursera, en fonction du pourcentage finalement décidé, entre 62 millions et 78,75 millions d'euros.

L'offre publique, qui reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, débutera jeudi et s'achèvera le 12 janvier 2017. Elle a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés.

Ichikoh, qui est spécialisé dans les éclairages pour voitures, a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 888,2 millions d'euros et emploie 5.258 personnes.

"Les mutations technologiques qui affectent le secteur, avec notamment la généralisation des Led et l'arrivée de nombreuses fonctions innovantes grâce aux Led, invitent à un resserrement des liens dans le but de permettre à l'alliance Valeo-Ichikoh d'améliorer son offre produits pour ses clients japonais", indique Valeo qui souhaite effectuer des transferts de technologie entre les deux entreprises.

"L'offre publique sur Ichikoh, en permettant l'intégration d'une empreinte industrielle de premier rang en Asie, principalement au Japon, mais aussi en Thaïlande, Malaisie et Indonésie est une nouvelle étape déterminante dans le développement du nouvel ensemble Valeo-Ichikoh dans l'éclairage", ajoute le groupe.

Impact négatif attendu sur la marge opérationnelle

L'équipementier français prévient que dans la mesure où la rentabilité d'Ichikoh est inférieure à celle de Valeo, son intégration "se traduira à court terme par un effet légèrement négatif sur la marge opérationnelle du groupe estimé à -0,2 point".

Pour améliorer sa performance, Valeo mise sur "des synergies de vente" à partir d'une offre produits mondiale, sur une "empreinte industrielle optimisée" ainsi que sur des synergies dans les domaines de la recherche et du développement, des achats et de l'administration.

Le groupe fait régulièrement état depuis plusieurs trimestres de "l'intérêt croissant du marché pour les produits liés à la conduite intuitive (écrans, radars et systèmes d'aide au parking et de vision) et pour la technologie Led dans le domaine de l'activité éclairage".

"C'est un domaine très porteur et un produit à haute valeur ajouté", a indiqué à l'AFP une porte-parole du groupe. Miser sur ce secteur "est en cohérence avec la stratégie de Valeo", a-t-elle ajouté.

(Avec AFP)