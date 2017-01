Nissan Micra : le vrai plaisir de conduire, malgré un design discutable

"C'est un modèle très important pour nous", n'ont cessé de répéter les dirigeants de Nissan tout au long de la présentation de la Micra que ce soit au salon de Paris ou aux essais presse. Ce ne sont pas des paroles en l'air puisque cette voiture revêt un caractère très stratégique pour la marque japonaise en Europe. Elle doit sonner la reconquête du segment B et faire oublier l'échec du très méconnu Note. Nissan vise le Top 10 des voitures les plus vendues en Europe, rien que cela ! Pour cela, elle a mis les bouchées doubles pour concevoir un produit très sophistiqué, jusqu'au moindre détail.

Un design clivant

Cela commence par le design. C'est une rupture totale avec la génération précédente. D'abord parce que la nouvelle Micra prend 17cm et abandonne définitivement le segment A. "Tout change sauf le nom", ont pris l'habitude d'asséner les porte-paroles de Nissan. Elle s'émancipe totalement des générations précédentes de Micra et de Note. Cette nouvelle citadine arbore un style très sportif, voire un peu agressif. Des arêtes entourent la carrosserie, de la proue jusqu'à aboutir à des feux arrières tout en relief. Les feux avant sont très tirés pour donner encore plus de dynamisme à la ligne. La calandre se perd en cadre et en lignes, idem à l'arrière. Au final, le design manque d'unité et d'harmonie, mais cela va avec ce tempérament de sport extrême. Le conducteur peut d'ailleurs accentuer ce look en ajoutant une option bi-ton. La nouvelle Micra assume une silhouette qui prend le risque d'être très clivante. Son côté très masculine, mais pas seulement, cette sportivité agressive rappelle les codes du Juke qui, s'il a rencontré un certain succès, ne plait pas à tout le monde.

L'intérieur est très soigné et de bonne facture. Evidemment, on est dans une ambiance sportive on a donc des commandes un peu partout. On aime toutefois les détourages en cuir moussé de couleur différente qui créé un contraste bi-ton de très bon goût. Cela égaie la planche de bord tout en lui donnant du relief et le personnalise. L'excellente assise complète parfaitement cet environnement de conduite qu'on a apprécié.

Un agrément de conduite de grande qualité

Mais pas autant que l'agrément de conduite qui s'est montré d'une très grande qualité. La tenue sur route, la dynamique moteur, la souplesse de la boite de vitesse, le dosage des suspensions... La nouvelle Micra coche positivement toutes les cases d'une conduite agréable en situation urbaine, périurbaine et même sur route tant elle assure à haut régime.

Le niveau de prestation de la nouvelle Micra, la qualité des matériaux, l'agrément de conduite très abouti aboutissent à un produit extrêmement compétitif. La grille tarifaire se veut conforme à cette idée avec un prix d'appel à 13.600 euros pour une essence 1 litre. Nous avons toutefois une préférence pour la version diesel qui, avec ses 220 Nm donne une bonne dynamique de conduite y compris dans cette version 90 chevaux. Le prix démarre alors à 17.700 euros, et 20.500 euros en finition N-Connecta.

La nouvelle Micra est assurément un produit très réussi. Elle pourrait plaire pas seulement aux particuliers mais également aux professionnels pour la qualité des finitions, et cet agrément de conduite très appréciable. De là à en faire oublier ce design clivant ? C'est tout le pari de cette nouvelle Micra au caractère bien trempé !