Cabinet noir : y a-t-il des officines secrètes à l'Élysée ?

« Si ce qui est écrit dans ce livre est vrai, je pense que dans l'histoire récente de la Ve République, un chef d'État n'est jamais allé aussi loin dans l'illégalité. »

Se basant sur le livre Bienvenue Place Beauvau. Police : les secrets inavouables d'un quinquennat, François Fillon a ouvert les hostilités jeudi sur France 2. À travers cette phrase, il pointe du doigt l'existence d'un « cabinet noir » à l'Élysée.

Six autres responsables des Républicains ont saisi lundi le procureur de Paris et le procureur national financier pour des « infractions » commises selon eux par l'exécutif et soulignées dans le fameux ouvrage. Ils mettent directement en cause François Hollande pour « collecte frauduleuse de données ». Mais l'existence d'une structure clandestine reste à prouver, alors que pas un président de la Ve République ne semble avoir échappé au soupçon d'une officine secrète chargée d'espionner « l'ennemi ».

Simple stratégie de défense ou tactique de diversion pour la droite, dont le candidat croule sous les affaires ?

Pour nous éclairer sur cette affaire, Thibault de Montbrial, avocat pénaliste au barreau de Paris, Laurent Joffrin, directeur de la rédaction de Libération, et Laurent Bouvet, professeur de Sciences Politiques à l'Université Versailles St-Quentin, sont nos invités.