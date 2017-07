Football diplomatie : pourquoi Neymar va signer au PSG

Nous l'avons souvent décrit dans ces colonnes et ailleurs, le sport professionnel de haut niveau comme la culture d'excellence et dans le désordre, leurs passions, leurs géographies, leurs influences sociétales, leurs audiences médiatiques, leurs marchés florissants ... leurs espaces de para-diplomatie, sont des plateformes de développement géopolitique avec peu d'équivalents contemporains. L'Europe et ses compétitions nationales ou continentales, en particulier la Premier League anglaise de football et la Champions League, sont les scènes privilégiées de ces affrontements d'un nouveau genre qui mettent en scène de fausses multinationales sportives. Multinationales de joueurs, de techniciens, de partenaires... mais bel et bien des vitrines soldatesques d'ambitions nationales non européennes.

La bataille qui s'est engagée derrière le transfert de Neymar au PSG, après celui de Dani Alves et peut-être avant celui du Chilien Alexis Sanchez au nez et à la barbe des Émiratis de Manchester City nous fait quitter les joutes de ce que certains appellent le Soft Power.

Il ne s'agit plus simplement des Golficos, pétrodollars contre gazodollars. Épisodes déjà révélateurs de la bataille économique et diplomatique qui s'éclaire à la lumière et l'audience des matchs de la Champions League et plus largement dans la stratégie croisée de certains pays non européens pour l'expansion de leur présence et de leur influence dans le sport et la culture. Il ne s'agit même plus de cette compétition sur tous les terrains pour un leadership régional qui passait notamment par le soutien actif à des forces rivales dans les conflits du Moyen-Orient et d'ailleurs jusqu'ici en Europe.

Pourquoi le PSG Qatari voudrait faire exploser le record mondial des transferts au risque de subir les sanctions de l'UEFA. Pour pouvoir gagner la ligue des champions ? Peut-être, mais c'est une autre compétition qui se joue. Il s'agit d'une vraie diplomatie de guerre qui est à l'œuvre.

La crise qui secoue le Golfe Persique depuis des mois est sans aucun doute la crise la plus grave depuis plus de 30 ans.

Il se murmure que de nombreuses discussions ont eu lieu entre des émissaires qataris et le plus haut de l'Etat français. Quoi de plus normal. Jean-Yves le Drian en tournée dans le Golfe a appelé à l'apaisement entre les frères devenus ennemis et tente de faire avancer le concept de « mesures de confiance ». Le chef de la diplomatie française s'est posé en « facilitateur »

On dit même à l'Élysée que le Président Macron est : « extrêmement engagé dans cette crise » et vise un apaisement rapide.

Un ambassadeur d'un pays arabe rappelait récemment que le Qatar « a 20 milliards de dollars investis en France » et qu'il a surtout « rendu » à la France, comme à d'autres « beaucoup de services » ...

Le transfert événement de Neymar pourrait-il constituer un de ces services ?

Ce qui est certain c'est que le Qatar veut sortir de cette trappe et le Qatar a besoin de soutiens. Il veut aussi sauver sa Coupe du Monde que les autres pays du Golfe veulent lui arracher. Ces derniers ont approché en ce sens la FIFA. Et le Qatar mise sur une efficace stratégie d'influence basée sur ses nombreuses participations dans des sociétés en France, aux UK, aux USA, des services diplomatiques et économiques rendus à ces mêmes pays dans une capacité assumée à parler avec tous, même avec ceux non fréquentables par les autres.

Alors oui je fais le pari : Neymar sera parisien.

___

Par Jean-Christophe Gallien,

Professeur associé à l'Université de Paris 1 la Sorbonne

Président de j c g a et VP de ZENON7

Membre de la SEAP, Society of European Affairs Professionals