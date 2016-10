Irak : Daech peut-il être écrasé à Mossoul ?

L'offensive de l'armée irakienne pour reprendre la ville de Mossoul, fief de Daech depuis 2014, a été lancée lundi 17 octobre. Cette opération, à laquelle ont également pris part Pershmergas kurdes, miliciens chiites et sunnites, et commandos occidentaux, s'annonce décisive. Si l'on craint pour la vie des combattants qui s'aventurent sur un territoire truffé d'explosifs, l'ONU s'inquiète également du sort de quelque 1,5 million de civils. Dans le cas où cette bataille était remportée, qui de cette coalition hétéroclite en sortirait réellement gagnant ?

Pour en parler, Frédéric Tissot, ex premier consul général de France au Kurdistan Irakien, Agnès Levallois, maître de conférences à Sciences Po et spécialiste du monde arabe, et David Rigoulet-Roze, enseignant-chercheur à l'Institut Français d'Analyse Stratégique.