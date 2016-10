Les campagnes françaises sont-elles droguées aux pesticides ?

Vendredi s'ouvre à La Haye et pour deux jours le « Tribunal Monsanto ». Le but de cette mobilisation citoyenne ? Juger le géant agrochimique, bientôt fusionné au groupe allemand Bayer, pour « violations des droits humains, pour crimes contre l'humanité et pour écocide ». Bien que le jugement soit rendu à titre purement symbolique, il pourrait pourtant remuer l'actualité.

En France, Monsanto se défend de vouloir « accroître les rendements agricoles tout en préservant les ressources » mais abuse des pesticides pour atteindre ses objectifs. Nos campagnes et nos assiettes pourront-elles un jour passer en cure de désintox ?

Pour en parler, Corinne Lepage, avocat et ex-ministre de l'Environnement, Christophe Grison, agriculteur dans l'Oise, et Joël Spiroux de Vendômois, docteur en médecine et spécialiste en santé environnementale.