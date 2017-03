Mathilde Ramadier dénonce la "dictature du cool" des startups

Pourtant, lorsqu'elle pose ses valises à Berlin pour travailler dans une startup moderne et branchée de la « Silicon Allee », elle est très enthousiaste ! Ses employeurs lui remettent un 'Welcome kit', lui promettent l'aventure et lui accordent un statut de 'manager'. Très vite elle déchante : statuts précaires, 'novlangue' abrutissante, promesses non-tenues et tâches inintéressantes réalisées à la chaîne pour un salaire misérable. Une critique acerbe de cette nouvelle forme d'aliénation des salariés, voilà tout ce que Mathilde Ramadier ressortira de cette « dictature du cool ».

Elle compile ses expériences et livre son analyse sur cet univers dans un livre choc : « Bienvenue dans le nouveau monde : Comment j'ai survécu à la 'coolitude' des startups ».