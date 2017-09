Projet de réforme : Donald Trump veut-il tuer l’ONU ?

Le président des États-Unis présente ce lundi une déclaration pour réformer l'ONU, avant de prononcer mardi un discours très attendu. Connu pour ne pas être un fervent partisan des organisations internationales, Donald Trump s'est montré par le passé très critique envers l'ONU, qu'il décrit comme « un club où les gens se réunissent, parlent et passent du bon temps », « de faiblesse et d'incompétence totale ». Le but de sa réforme est donc de rendre l'organisation « plus efficace et plus performante », une proposition à laquelle ont été associés Berlin et Londres, mais pas Paris. Les États-Unis, premiers contributeurs financière de l'organisation, menacent même de couper les vivres à l'ONU, qui risque de connaître une cure d'amaigrissement budgétaire dans les prochains mois. Les propositions de Donald Trump peuvent-elles relancer l'ONU ? Ou vont-elles au contraire l'anéantir ?

Pour analyser la situation, nous recevons Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères de 2002 à 2004, et Alexandra de Hoop Scheffer, politologue et spécialiste de la politique étrangère américaine.