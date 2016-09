Syrie : est-ce le début de la fin de Daech ?

Daech perd du terrain : 40% des territoires contrôlés en Irak et 10% en Syrie depuis 2014, d'après un rapport du Pentagone. L'organisation vient de perdre également son porte-parole, le Syrien de 39 ans Abou Mohammed Al-Adnani, « ministre des attentats ». D'autre part, les bombardements ciblés par les avions et les drones de la coalition sur les puits de pétrole ont appauvri l'organisation. Ces pertes multiples signent-elles la fin des terroristes de Daech ?

Pour en débattre, Agnès Levallois, maître de conférences à Sciences Po et spécialiste du monde arabe, Gérard Chaliand, géopoliticien et spécialiste des conflits armés, et Adam Baczko, politiste et chercheur à l'EHESS.