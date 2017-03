Octime réussit son pari international

Créée en 1998 sous le nom Start Informatique, reprise et rebaptisée en 2008 par Guillaume Berbinau, son actuel Pdg, la société béarnaise Octime est devenue un acteur majeur des progiciels de contrôle et de planification du temps de travail. Son offre va bien au-delà de la simple pointeuse traditionnelle. Son tout dernier terminal tactile, baptisé IDSens, permettra ainsi au salarié de consulter ses informations personnelles concernant son temps de travail, de gérer ses demandes de congés et ses jours de repos... Présente dans les secteurs du commerce de détail, de la santé, de l'industrie et des services, la société a su séduire un large éventail d'entreprises, totalisant près de 2 000 clients, allant de la PME d'une quinzaine de salariés...

