Ataribox, la nouvelle console rétro d'Atari

La légende du jeu vidéo refait surface. Plus de vingt ans après avoir déserté le marché des consoles de jeu, l'ancien géant et leader du secteur dans les années 1970, Atari, a dévoilé mardi le design de sa prochaine console de salon. L'entreprise californienne, qui avait été rachetée par le français Infogrames en 2003, annonçait il y a quelques semaines l'existence du projet par une courte bande-annonce sur son site internet. Mais cette fois-ci, c'est officiel : le lancement de l'Ataribox, une toute nouvelle console à la fois moderne et rétro, est imminent.

Retour vers le futur ?

Car la firme compte bien surfer sur la vague rétro qui secoue l'industrie du jeu vidéo. Après un retour discret, illustré par le lancement en février de la montre connectée Gameband Atari Edition, l'entreprise a décidé de faire revivre ses plus belles productions, en y incorporant les avancées technologiques du secteur.

En effet, les premiers succès de la marque s'apprêtent à vivre une renaissance bienvenue. Atari avait forgé sa réputation au tout début de l'ère du jeu vidéo, notamment grâce au succès du premier jeu d'arcade populaire, Pong, lancé en 1972. Dès lors, après d'autres réussites notables dans les salles d'arcade, comme l'inoubliable Pacman, elle avait été parmi les premières à s'attaquer au marché des consoles de salon, celles que nous connaissons aujourd'hui. Par la suite, la concurrence féroce du secteur - Sony, Nintendo - l'avait relégué au second plan, sans qu'elle ne parvienne jamais à retrouver de sa superbe.

C'est d'ailleurs certainement sa rivale Nintendo qui a dû l'inspirer à s'orienter vers le retrogaming : en novembre 2016, les créateurs de Mario lançaient une réédition de poche de leur première console, la NES Mini, qui permettait de rejouer à des classiques des années 1980 sur des télévisions modernes. Et le constat fut sans appel : près de 2 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, dont près de 100.000 en France. Un succès étonnant qui enclenchait le phénomène mondial du retrogaming, faisant flamber les prix d'objets obsolètes, réservé d'habitude aux collectionneurs.

Une console moderne

Bien qu'elle soit avant tout destinée aux fans de la première heure, l'Ataribox devrait conjuguer ancienneté et modernité. L'appareil existe en deux coloris: l'un plutôt dans l'air du temps, en noir et rouge, et l'autre préférant des éléments en bois foncé, ce qui n'est pas sans rappeler le design de l'Atari 2600, l'une des plus belles réussites de l'entreprise. Elle devrait aussi posséder des LED à l'avant, un port de carte SD, quatre ports USB, et bien entendu l'inévitable sortie HDMI. La collection de jeu à l'intérieur comporterait tous les plus grands succès du constructeur, mais également des productions récentes.

De plus, la console serait à même de réaliser le rêve de nombreux gamers : jouer à d'anciens jeux, avec une qualité graphique actuelle. Des applications pour le streaming vidéo, une boutique en ligne, un navigateur web et un accès aux réseaux sociaux viendraient compléter une machine déjà bien aboutie. Pour l'instant, la marque ne souhaite pas communiquer plus d'informations sur sa date de sortie, même si de nombreux observateurs s'accordent sur un probable lancement en décembre prochain. De quoi ravir pour les fêtes de fin d'année les joueurs du monde entier.