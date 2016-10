Nintendo Switch : une nouvelle console pour relancer des ventes moroses

| Article publié à 16h41, mis à jour à 17h09 avec des informations concernant la Nintendo Switch.

Nintendo opte pour l'hybride. Après avoir fabriqué des consoles de salon et des consoles portables séparément, le constructeur japonais a choisi de mélanger les genres avec sa dernière console modulable, la Nintendo Switch (nom de code Nintendo NX), révélée dans une vidéo de présentation jeudi 20 octobre.

Si peu d'informations concernant cette console sont pour le moment connues, les images partagées par Nintendo permettent de s'en faire une petite idée. Disponible dès le mois de mars 2017, la console se jouera avec des cartouches et sera composée de deux parties principales :

un support physique "fixe" (la Nintendo Switch Dock) pour un mode "console de salon", permettant de jouer sur grand écran seul ou à plusieurs ;

un support mobile, avec écran, qui s'insérera dans le support fixe mais sera transportable et avec laquelle il sera possible de jouer seul, à deux ou à quatre (en réseau avec deux consoles).

Dans une note de blog, le constructeur d'électroniques Nvidia, qui a fourni le processeur de la Nintendo Switch, a partagé des images qui donnent un meilleur aperçu du contrôleur de la console dernière génération. On peut y voir que c'est bien la manette principale de la Switch (le Joy-Con Grip) qui se sépare en modules (chacun est appelé un Joy-Con) à rajouter à la partie amovible de la console afin de la rendre "portable" ou à se partager pour une partie endiablée de Mario Kart.

Comme l'explique Nintendo sur son site internet, il est également possible de jouer en mode "salon" ou "portable" avec une autre manette : la Nintendo Switch Pro Controller qui a un aspect plus traditionnel.

"Maintenant qu'ils ont eu un premier aperçu de la Nintendo Switch, j'espère que nos fans imaginent déjà les possibilités offertes par la liberté de jouer quand, où et avec qui ils le souhaitent", a commenté le président de Nintendo of Europe, Satoru Shibata, cité dans le communiqué.

Des ventes ternes

Depuis le pic de ventes atteint en 2008/2009, les consoles de salon du géant japonais du jeu vidéo n'ont cessé de se vendre de moins en moins. Un temps leader du marché, Nintendo et sa Wii, dont 101 millions d'unités ont tout de même été vendues, ont fini par se faire dépasser en 2011 par la Xbox 360 de Microsoft et la Playstation 3 de Sony.

Grâce à des modèles affinés de leur console, les deux groupes sont parvenus à maintenir leurs ventes puis à les relancer en 2013 avec respectivement la Xbox One et la PS 4. A contrario, la firme nippone a connu un échec retentissant avec la Wii U. Avec 12,5 millions d'exemplaires écoulés fin 2015 la console s'est vendue près de 10 fois moins que sa prédécesseur et 2016 a très mal commencé puisque seules 220.000 Wii U ont été achetées dans le monde, moitié moins (53%) qu'un an auparavant. L'échec est tel que l'appareil revendique le titre de console Nintendo la moins vendue de tous les temps et la firme envisage, selon le journal Nikkei, d'en arrêter la production dès cette année, ce qu'elle nie fermement.

Du côté des consoles portables, la trajectoire des ventes est relativement similaire même si la Nintendo 3DS a été un succès depuis sa sortie fin 2011, avec plus de 60 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Avec les années, la console commence toutefois à dater et ses ventes ont reculé de 7% sur un an lors du premier trimestre de l'exercice décalé de Nintendo (avril-juin 2016), à 940.000 exemplaires.

En optant pour un appareil modulable qui joue à la fois sur le terrain des consoles de salon et sur celui des consoles portables, Nintendo pourrait bien avoir trouvé la parade à la chute de ses ventes.

*Graphique réalisé par notre partenaire Statista.