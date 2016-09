Pinatex, une alternative au cuir animal à base d'ananas

Chaussures, sacs, canapés ou vêtements, le cuir est partout. Carmen Hijosa, une designeuse espagnole de 62 ans, a réussi à développer un « cuir végétal » à base de fibres de feuilles d'ananas. Aujourd'hui, son entreprise travaille étroitement avec des coopératives de fermiers Philippins et produit plus de 8 tonnes de cuir d'ananas par an. Grâce à elle, nous serons peut-être bientôt vêtus d'un cuir écologique, équitable et bon marché.