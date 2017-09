L'iPhone 8 va-t-il être introuvable dès sa sortie ?

L'iPhone 8 va-t-il manquer dans les rayons des magasins Apple ? La firme à la pomme croquée aurait rencontré des problèmes de production cet été, entraînant un retard d'environ un mois pour sa fabrication, affirme le Wall Street Journal. Le nouvel iPhone, qui marquera les dix ans de l'entreprise américaine, doit être présenté le 12 septembre. Une pénurie pourrait survenir dès le 22 septembre, date à laquelle l'iPhone sera disponible en pré-commande.

A l'origine du dysfonctionnement : la suppression du bouton d'accueil, servant traditionnellement à déverrouiller l'iPhone. Initialement, cette fonction Touch ID devait être intégrée dans l'écran tactile de l'iPhone 8. Mais son intégration se serait relevée plus compliquée que prévu, et elle aurait pu être annulée en cours de route, selon des sources anonymes interrogées par le Wall Street Journal. Les utilisateurs pourraient alors déverrouiller leur iPhone par simple code pin ou reconnaissance faciale. Deuxième embûche lors de la fabrication : l'écran OLED, nouvellement adopté par Apple et permettant une plus haute résolution, aurait provoqué quant à lui des problèmes de poses.

Retard dans la commercialisation des Airpods

Pour tenter de rattraper le retard, le sous-traitant chinois Foxconn aurait augmenté la production dans son usine de Zhengzhou (Chine), où il emploie 250.000 personnes. L'entreprise aurait même accordé des primes aux employés permettant le recrutement d'ouvriers supplémentaires.

Ce n'est pas la première fois que ce genre de désagrément arrive à Apple. Dernier exemple en date : les écouteurs sans fil, baptisés Airpods. Alors que leur commercialisation était annoncée en octobre 2016, des problèmes de connectivité des écouteurs avaient contraint Apple à repousser la sortie. Les écouteurs étaient arrivés sur le marché "en quantité limitée" selon le communiqué de presse de l'époque, seulement mi-décembre... De quoi rater une bonne partie des ventes de Noël.