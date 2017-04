Ni Plus Ni Moins : l'application d'actualité créée pour les Millennials

"Avec l'application Quartz, on ne lit plus l'actualité, on chat avec", annonçait un article du magazine Wired, en février 2016. C'est de ce modèle américain qu'a souhaité s'inspirer Tristan Lemoine, étudiant de 21 ans, pour sa nouvelle création "Ni Plus Ni Moins". Ce condensé interactif d'actualité permet aux jeunes de 18-24 ans de choisir leurs sujets de lecture. Lecture, à laquelle ils participent activement.

Les réseaux sociaux : nouvelle plateforme de l'actualité

Ni Plus Ni Moins prend la forme d'une conversation sur Messenger (l'outil de chat de Facebook) entre l'utilisateur et un robot. Sans que les usagers aient besoin de la télécharger, cette plateforme "très prisée des jeunes, facile d'utilisation, et en constant développement", selon son créateur, est un moyen direct pour s'adresser aux "Millennials".

| Lire aussi : Société Générale drague les jeunes sur le chatbot Messenger de Jam

Lorsque qu'un message d'information apparaît, il est possible de continuer de lire l'article en sélectionnant les options "Plus !" et "Encore" mais il est aussi possible de passer à un autre sujet avec l'option "Next".

Dans une interview du Figaro Etudiant, Tristan Lemoine explique que cette nouvelle forme de média, inédite en France, a pour vocation d'encourager les jeunes à s'intéresser à l'actualité.

"Avoir Messenger comme support nous offre plus de liberté sur le ton et la forme. Nous ajoutons aux infos des contenus animés et décalés (les gifs), des vidéos et des images pour rendre l'actualité plus attrayante et ludique."

Et l'objectif semble atteint puisque, d'après le jeune étudiant, Ni Plus Ni Moins double son nombre d'utilisateurs chaque semaine depuis sa création, il y a un mois. Aujourd'hui plus de 400 personnes y sont abonnées. Tristan Lemoine et les trois autres membres de son équipe espèrent en toucher 10 000 personnes d'ici fin mai.

"Nos lecteurs sont avant-tout des jeunes : 95% de nos abonnés ont entre 18 et 24 ans", précise Tristan Lemoine au Figaro Etudiant.

Prochain objectif pour le groupe d'amis : intégrer une intelligence artificielle à la plateforme afin de customiser les messages d'information selon les centres d'intérêts de l'utilisateur. Sous cette forme de l'actualité, qui se veut ludique, les usagers pourront ainsi avoir accès à des contenus personnalisés.

Qui sont ces jeunes créateurs ?

Etudiants français à Londres et amis depuis le collège, Tristan Lemoine et ses trois partenaires de 21 ans, Louis, Antoine et Jules, ont décidé de créer Ni Plus Ni Moins, poussés par une passion commune de l'actualité.

"On est tous les quatre passionnés par l'actualité, on lit beaucoup, on regarde les débats à la télé. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'infos et encore plus de sources, on a donc décidé de créer un concentré d'informations quotidien qui soit à la fois synthétique et objectif", explique Tristan Lemoine au Figaro Etudiant.

Ce n'est pas la première création du jeune étudiant. En 2016, il avait créé une application basée sur le partage de blagues appelée Usmile, avec deux autres amis. Une plateforme qui regroupe aujourd'hui plus de 4000 utilisateurs.