Netflix s'immisce dans le business du cannabis... pour un coup de com'

Netflix and weed ? La plateforme américaine de streaming vidéo a lancé ce week-end une collection de 12 pots de cannabis différents inspirés d'une dizaine de ses séries originales - dont la populaire Orange Is The New Black ou encore BoJack Horseman. Pour réaliser cette opération éphémère, Netflix s'est associé au dispensaire Alternative Herbal Health Services (Californie).

"Chaque herbe a été cultivée avec une série spécifique en tête et conçue pour accompagner chaque titre en fonction de sa tonalité, rapporte le communiqué de presse de Netflix relayé par Variety . Par exemple, des shows légers auront plutôt une dominante d'indica alors que les "dramédies" pencheront plutôt vers la sativa pour agrémenter les scènes les plus puissantes."

Etant donné que le cannabis à usage récréatif n'est pas encore légalisé en Californie, Netflix n'a pas techniquement vendu l'herbe. Et l'entreprise assure ne toucher aucun bénéfice sur les ventes des plus de 12.190 grammes écoulés en un week-end, précise Ad Week. Pour des raisons légales, "Netflix et Carrot n'ont jamais touché le cannabis", explique Jonathan Santoro, directeur créatif de l'agence de pub Carrot. Cette dernière a notamment réalisé les packagings.

Assurer le lancement de sa nouvelle série, Disjointed

L'intérêt pour Netflix ? Réaliser un coup de communication pour assurer le lancement de Disjointed, un des nouvelles séries de la plateforme pour la rentrée qui a reçu des critiques très mitigées dans la presse américaine. Réalisée par Chuck Lorre, à l'oeuvre dans la série The Big Bang Theory, cette production raconte l'histoire d'une avocate favorable à la légalisation du cannabis qui réalise son rêve : ouvrir une boutique à Los Angeles pour y vendre de l'herbe.

En juin dernier, Netflix a dû renoncer à la production de deux séries originales : Sense 8, qui s'arrête à la saison 2, et The Get Down, qui n'a même pas le droit à une seconde saison. Leur point commun ? Etre salué par la critique, tout en étant jugé peu rentable.