Nokia affiche une perte de 766 millions d’euros

À l'instar de son rival Ericsson, Nokia a du mal à se relancer. L'équipementier en télécoms a annoncé jeudi avoir enregistré une perte nette de 766 millions d'euros en 2016, imputable aux coûts d'acquisition d'Alcatel-Lucent ainsi qu'à la baisse des ventes dans les réseaux. "2016 a été une année de transition pour Nokia" marquée par l'intégration de son ancien concurrent franco-américain Alcatel-Lucent, alors que les investissements demeurent faibles dans les économies émergentes et qu'ils se tarissent sur les marchés matures, a rappelé le PDG Rajeev Suri. Ces résultats sont toutefois meilleurs que prévus et Nokia propose une légère hausse du dividende, à 0,17 euro par action (contre 0,16 l'année précédente).

Pour 2017, Nokia prévoit un exercice également compliqué, avec une baisse attendue du chiffre d'affaires de Nokia Networks, de la même ampleur que celle du volume des marchés où il est présent, "dans le bas de la fourchette 0-10%". L'industriel pense néanmoins être en mesure d'améliorer la rentabilité de sa division réseaux, dont la marge opérationnelle devrait atteindre entre 8 et 10% après 8,9% en 2016. "De manière générale ce qui se passe c'est que le marché dans son ensemble est en phase de transition: la 4G a atteint son pic et à présent la 5G ne connaîtra pas de déploiement à grande échelle certain avant 2020", a commenté un analyste du cabinet Gartner, Sylvain Fabre.

D'importantes économies sur les coûts

À plus long terme selon lui, "la tendance à des réseaux dématérialisés et des infrastructures 'open source' [employant des technologies libres de droits, NDLR] facilitera le recours à des fournisseurs alternatifs par les entreprises de services télécoms, et donc une moindre hégémonie des grands fournisseurs tels que Nokia". Nokia a confirmé son objectif de 1,2 milliard d'euros d'économies sur les coûts. D'après M. Suri, l'intégration d'Alcatel-Lucent, démarrée en janvier 2016, est allée "plus vite que prévu", permettant d'identifier des sources d'économies. "Si je reste déçu par l'évolution de nos ventes en 2016, nous prévoyons toujours que nos performances s'amélioreront en 2017 et voyons le potentiel d'une hausse de la marge cette année et au-delà, tandis que la conjoncture s'améliore", a-t-il ajouté.

Le chiffre d'affaires de l'année, à 23,9 milliards d'euros, a en effet chuté de 10% à périmètre comparable. Sur le seul quatrième trimestre, le bénéfice net a été de 633 millions d'euros, 65% de moins que Nokia et Alcatel-Lucent à périmètre comparable. À la Bourse d'Helsinki à 11h10 GMT, le titre prenait 2,52% dans un marché en légère hausse (0,18%).

(avec AFP)