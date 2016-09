Spotify dépasse les 40 millions d'abonnés payants

Spotify compte de plus en plus d'abonnés payants. La plateforme de musique en ligne en comptabilisait 30 millions en mars : ils sont désormais 40 millions, d'après un tweet du cofondateur et directeur général du groupe, Daniel Ek : "40, c'est le nouveau 30. Millions", a-t-il fièrement annoncé.

40 is the new 30.

Million. 😄 — Daniel Ek (@eldsjal) September 14, 2016

Sur six mois, la croissance est donc de 30%, et Spotify creuse l'écart avec son rival Apple Music, qui compte seulement 17 millions d'abonnés payants. Le streaming musical a atteint 114 milliards d'écoutes au premier semestre 2016, dépassant ainsi le nombre de visionnages de vidéos.

Le plus dur reste à faire

Malgré cette progression, Spotify, présent dans 59 pays, n'a toujours pas enregistré d'année de bénéfice : la moitié de son chiffre d'affaires étant consacrée à la rémunération des ayants-droit. Les abonnés sont le cœur de sa stratégie, car la plateforme suédoise gagne très peu d'argent avec la publicité diffusée auprès des utilisateurs gratuits.

