Annonce immobilière raciste : le parquet de Nanterre ouvre une enquête

"Nationalité française obligatoire, pas de noir". C'est cette phrase, présente sur la fiche technique d'une annonce immobilière, que le scandale est arrivé. Cette mention discriminatoire avait été partagée par un internaute fin novembre, avant d'être relayée par France Info le 27 décembre 2016. Dans la foulée, le Défenseur des droits s'était auto-saisi et des associations de lutte contre les discriminations avaient porté plainte. Enfin, depuis le 20 janvier 2017, le parquet de Nanterre a ouvert une enquête préliminaire.

Cette enquête fait suite à la plainte déposée par l'association Maison des potes-Maison de l'Egalité visant l'agence immobilière Laforêt et la propriétaire de l'appartement situé à Levallois-Perret. L'agence et la propriétaire s'étaient renvoyés la faute par médias interposés. Le responsable de l'agence Laforêt des Lilas avait déclaré que l'aspect incontestablement discriminatoire de la fiche venait d'une "injonction de la propriétaire qui est raciste". De l'autre côté, la propriétaire renvoie la faute sur l'agence immobilière en déclarant n'être "absolument pas raciste" et ne pas pratiquer de discrimination car elle avait "trois locataires maghrébins dans cet immeuble et une locataire noire".

L'agence suspendue depuis fin décembre

Le réseau d'agence immobilière Laforêt n'avait de son côté pas attendu de savoir à qui revenait la faute avant de décider de suspendre le contrat de franchise qui la liait avec l'agence située aux Lilas. Cette décision avait eu lieu le 28 décembre dernier. Car, au final, peu importe de qui provienne une telle demande, le problème réside dans le fait qu'une fiche technique pour une annonce immobilière puisse comporter les mots suivants : "ATTENTION IMPORTANT POUR LA SÉLECTION DES LOCATAIRES : Nationalité française obligatoire, pas de noir. Immeuble avec des policiers uniquement."

Outre l'auto-saisine du Défenseur des Droits et les différentes actions en justice intentées par les associations, la mairie de Paris avait également tenu à signer une charte visant à "enrayer les pratiques discriminatoires dans l'accès au logement privé" avec les grands réseaux d'agences immobilières. Reste désormais à savoir ce qu'il adviendra de l'enquête démarrée par le parquet de Nanterre.

(avec AFP)