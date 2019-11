C'est moi ou le krach

Trump s'est exprimé hier à l'"Economic Club of New York".

L'occasion pour lui de faire le point sur les négociations avec la Chine et sur les élections.

CHINA IS DYING TO MAKE A DEAL

Selon Trump.

On serait tout proche d'un accord.

De la "phase one" d'un accord.

Néanmoins, comme à son habitude, il a rappelé à la Chine que si elle ne signait pas rapidement un accord, il augmenterait les droits de douane, substantiellement.

Toujours l'attente donc, mais un accord imminent.

Avec un sommet pour une signature entre Trump et Xi Jinping.

Trump a proposé une signature aux États-Unis.

La Chine a refusé.

Ils regardent donc l'Europe ou l'Asie.

L'ARGUMENT

Votez pour moi ou Wall Street s'effondrera.

Après avoir évoqué le deal avec la Chine, Trump a parlé élections.

Trois axes, sans surprise :

- La Banque Centrale ne fait pas son job, son Président est nul et empêche l'économie de progresser plus fortement.

- Grâce à lui, le chômage est au plus bas, les impôts baissent et le marché est au plus haut.

- Si les démocrates gagnent, ce sera la victoire de socialistes "radicaux" et donc le krach boursier.

TRUMP ET LA BOURSE

36% de hausse du S&P depuis son élection.

40% de hausse du Dow Jones.

52% des Américains approuvent sa gestion de l'économie du pays alors que son taux de popularité est de 45%.

LA SOUVERAINETÉ DIGITALE

Merkel s'en prend aux géants de la Silicon Valley.

Elle veut inciter l'Europe à reprendre le contrôle de ses data.

Des données qui sont de plus en plus logées dans les services de cloud d'Amazon, de Microsoft ou de Google.

Un réveil un peu tardif de l'Europe qui a été broyée entre les États-Unis et la Chine et qui a...

