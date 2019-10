C'est votre retraite : vos 10 vérités

Roulement de tambours.

C'est le grand jour.

Le grand jour pour votre retraite.

Le jour de la sortie du nouveau PER, le Plan d'Épargne Retraite.

Ou plutôt des nouveaux PER, le PER individuel, PERin ou PERi, et les deux PER collectifs.

L' occasion de se dire toutes les vérités sur la retraite et sur l'épargne retraite.

VÉRITÉ N°1 : LA FIN PROGRAMMÉE DE LA RETRAITE PAR RÉPARTITION

J'exagère.

Mais à peine.

Pour vous, la retraite par répartition, c'est terminé.

Devant l'effondrement du rapport actifs/inactifs, une conséquence directe de la démographie, notre beau système de retraite par répartition va, de fait, disparaître.

Et se transformer en système d'indemnisation retraite.

La différence ?

Ceux que le gouvernement et les suivants considéreront comme "aisés" vont devoir se débrouiller seuls et constituer leur propre retraite.

Les autres bénéficieront toujours de la "solidarité" nationale avec des indemnités retraite que vous aurez à financer.

VÉRITÉ N°2 : CELA FAIT LONGTEMPS QUE VOUS LE SAVEZ

Si l'épargne des Français est à un niveau record,

si vous épargnez en toute période, en période de crise comme en période de reprise,

si vous vous ruez sur l'immobilier et sur l'assurance-vie,

c'est que vous savez depuis longtemps que la retraite par répartition, pour vous, c'est déjà du passé.

Cette épargne massive est en très grande partie une épargne retraite.

Vous avez déjà opté depuis longtemps pour la retraite par capitalisation.

VÉRITÉ N°3 : LES GOUVERNEMENTS SUCCESSIFS FONT PREUVE D'HYPOCRISIE

Ils ne veulent pas le dire.

Ils ne veulent pas prononcer les mots.

Et pourtant.

La France a déjà basculé dans la retraite par capitalisation.

La retraite par répartition est une retraite qui sera de plus en plus "complémentaire" pour les "aisés" jusqu'à disparaître presque totalement.

Les gouvernements ne veulent pas en parler car le...

