Ça ne tourne pas rond

Une nouvelle étape a été franchie.

Quelle que soit la durée, l'Allemagne emprunte à un taux négatif.

C'était vrai à 10 ans, avec un taux de -0.50%, un nouveau record.

Mais c'est vrai maintenant à 30 ans.

Alors que l'Allemagne est en situation de plein-emploi.

Avec une croissance qui, pourtant, ralentit pour des causes structurelles et non conjoncturelles.

ATTENTION

Ne devenez pas blasés.

Ne vous dites pas : "encore des taux négatifs?, rien de nouveau".

Toujours la même rengaine.

Nous vivons une période de dérèglement économique et financier majeur.

Vous ne pouvez pas être économicosceptiques.

CE QUI SE PASSE

est tout simplement fou.

Du jamais vu.

Historique.

Inimaginable...

Je dois continuer pour vous secouer de votre torpeur estivale?

Je vais profiter des vacances pour vous obliger à vous poser des questions.

Vous allez me détester mais ce n'est pas grave car c'est notre avenir qui est en jeu, et celui de nos enfants, petits enfants etc ...

J'exagère?

Non.

QUE VEUT TRUMP?

Personne ne le sait évidemment.

Probablement pas lui-même.

En s'attaquant à nouveau à la Chine, il veut aller dans le sens de son électorat et il se dit qu'avec la baisse des taux et l'appui du patron de la FED qui est devenu sa victime, la Bourse rebondira comme à chaque fois, depuis deux ans, qu'il met la pression sur la Chine.

MAIS...

Soyons justes.

La Chine se fout de nous depuis plus de 20 ans.

Elle s'est servie du libre-échange pour nous inonder de produits, nous piquer notre techno et maintenant nous écraser sans respecter aucune règle de concurrence.

Et Trump est le seul à lui barrer la route.

Pas pour les bonnes raisons peut-être, mais tout de même, il fallait que quelqu'un stoppe, au moins momentanément, ce massacre.

...

